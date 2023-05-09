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王必勝證實BNT大股東「不賣疫苗給郭董」　狠酸：初選困難可理解

▲▼指揮中心終場記者會，指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

▲衛福部次長、前指揮中心指揮官王必勝，資料照。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

鴻海創辦人郭台銘拋出BNT疫苗引進時遭阻檔爭議，《ETtoday新聞雲》今（9）日獨家取得疫苗採購過程重要資訊，BNT大股東曾發信給郭台銘，並證明郭台銘早得知私人無法購買疫苗。衛福部次長、前指揮中心指揮官王必勝今（9）日晚間發文證實信件內容，並還原時序，開酸「初選困難可以理解，但造謠抹黑不應該！關公、媽祖都是正向的信仰和力量，祐善驅惡是天道」；衛福部明日上午10點也將召開記者會，公開疫苗採購事實。

▲▼《ETtoday新聞雲》記者獨家取得BNT大股東於2021年6月16日寄給鴻海創辦人郭台銘的原文電郵，證明郭台銘早得知BNT不會賣疫苗給他。（圖／記者陶本和翻攝）

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▲BNT大股東於2021年6月16日寄給鴻海創辦人郭台銘的原文電郵。（圖／記者陶本和翻攝）

郭台銘近日緊咬「政府擋疫苗」議題，先表態整理採購BNT相關資料還原過程，強調「真相只有一個」，如果一個政府拋棄人民，人民也會拋棄你。9日更直接點名總統府前秘書長李大維替蔡英文傳話，李大維告訴他，「這個大小姐說，你還是不要買了」。李大維則兩度出來否認該說法。

《ETtoday新聞雲》記者獨家取得BNT大股東於2021年6月16日寄給郭台銘的關鍵原文電郵，證明郭台銘早得知私人無法購買疫苗，但他仍在2天後（2021年6月18日）發臉書，將買不到疫苗的責任甩給政府。

衛生福利部原本明日上午10點要召開記者會說明「好市多進口莓果受A肝病毒汙染事件」，但後來將記者會順延至11點，原時間（10點）則召開「『真相只有一個』BNT疫苗採購事實公開」記者會，由衛福部次長周志浩、疾管署副署長羅一鈞主持。

王必勝晚間則在臉書表示，根據2021/6/16 BNT大股東給郭董事長的電郵，當時永齡鴻海就知道BNT跟上海復星無法賣疫苗給政府以外的單位。而且永齡基金會還在6/17發聲明感謝衛福部。6/18總統就召見台積電、永齡並全力協助兩單位繼續購買疫苗。

王必勝貼文強調「6/17何來李大維前秘書長的事情？（李前秘書長也兩度發聲明否認了），6/16被告知私人無法買，6/18總統及指揮中心就持續協助，政府協助非常積極，又何來擋疫苗之說？」王必勝最後開酸「初選困難可以理解，但造謠抹黑不應該！關公、媽祖都是正向的信仰和力量，祐善驅惡是天道」。

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