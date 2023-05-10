遭質疑洩BNT關鍵電郵給媒體　王必勝：不是我！

▲衛福部次長王必勝 。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

BNT採購爭議延燒，衛福部次長王必勝也遭質疑將信件透露給媒體。王必勝今（10）日主持記者會，被問及此事時回應，自己也是看網路新聞才知道這件事，而該Email是當事人提供給行政團隊，「先前就知道有這封信，但不是我洩漏的。」

衛福部次長周志浩、疾管署副署長羅一鈞今日召開「真相只有一個」BNT疫苗採購事實公開記者會，周志浩洋洋灑灑提出BNT疫苗採購、捐贈相關時序列表，另也公布四大合約內容，前三份文件與捐贈疫苗相關，分別是企業捐贈意向書（事實公開1）、企業採購合約（事實公開2）、企業捐贈合約（事實公開3、4），最後一份（事實公開5、6）則是政府和BNT採購最後沒有簽成的合約。

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▲周志浩上午召開記者會說明BNT採購爭議。（圖／記者黃國霖攝）

周志浩說明，捐贈相關簽署的相關文件，機關名稱都是代表Republic of China（Taiwan），「中華民國（台灣）」、「中華民國（台灣）衛福部疾病管制署」簽署，沒有什麼獨立的台灣的字眼，沒有不適當的字眼，合約一點問題都沒有。

疾管署另外公布採購疫苗與BNT往來信件，周志浩表示，BNT代表提到新聞稿對「我國」兩次有意見，希望拿掉，我方就換成比較中性的字眼「台灣」，新聞稿調整後寄回BNT公司，但後續就沒有接獲回應，我方覺得很遺憾。

周志浩強調，現在對鴻海、台積電及慈濟基金會3個團體願意協助捐贈疫苗、照顧國人健康，還是非常感謝，尤其對方派出非常高階優秀的主管，每天從早到晚，一條條檢視合約，選擇對我方有利的文字跟條件，他印象深刻，我相信大家都很努力，沒有耽擱、延誤的現象。

▲採購BNT疫苗合約意向書。（圖／疾管署提供）