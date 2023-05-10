暑假來拚輸贏！台中將辦「鍋烤節」　再抽300組萬元券+百萬汽車

記者游瓊華／台中報導

台中人愛吃火鍋、燒烤出了名。市長盧秀燕今(10)日宣布，台中將舉辦首屆「鍋烤節」，商家只要經營火鍋店、燒烤店都能報名，不論連鎖品牌或是獨立店皆可。消費者上網票選，選出心中最愛店家外，還能參加抽獎，獎品是300份「1萬元」鍋烤券。

▲今年暑假，台中將舉辦首屆「鍋烤節」，民眾上網票選最愛餐廳，再抽萬元餐券。（圖／資料照片）



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台中到處都有火鍋、燒肉店，包括燒肉類的屋馬、茶六，串燒類的逢甲激旨燒鳥都是觀光客到台中必訪名店；鍋物更是知名，處處可看到火鍋一條街。

▲盧秀燕今天宣布「2023台中普發現金振興經濟」三部曲。（圖／記者游瓊華攝）



盧秀燕表示，有人曾對她說過，台中人真的很愛吃火鍋及燒烤，一年365天、即便夏日炎炎也愛吃火鍋、燒烤，如同台北有牛肉麵節，台中也要創造自己特色經濟，所以推出「台中鍋烤節」，時間將在暑假、7、8月登場。經發局長張峯源則透露，台中鍋烤節除了人氣火鍋、燒烤店票選之外，還有機會抽300組萬元券及百萬汽車。

盧秀燕今天宣布「2023台中普發現金振興經濟」三部曲，包括5、6月登場的「台中消費5 go力」、7、8月的「台中鍋烤節」以及9到12月的壓軸「台中購物節」。