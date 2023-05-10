BNT捐贈內幕！周志浩還原時序：陳時中曾到郭台銘家中「鴻海很心急」

▲衛福部說明BNT疫苗採購。（圖／記者黃國霖攝）

記者洪巧藍／台北報導

鴻海創辦人郭台銘近期猛攻蔡政府卡BNT疫苗採購，並直言前總統府秘書長李大維幫總統蔡英文傳話。衛福部今（10）日召開記者會一口氣公開採購、捐贈內幕，強調簽署合約無「獨立台灣」相關。次長周志浩會中透露，6/2晚間前指揮官陳時中和他到郭台銘中拜訪，郭提供「請求衛福部支援事項」、「工作時程」及「授權書」等文件草案；也提到6/10因為鴻海很心急，希望48小時回覆捐贈意向書草案，同日台積電提出希望捐500萬劑疫苗架構等內容。

郭台銘近日緊咬「政府擋疫苗」議題，先表態整理採購BNT相關資料還原過程，強調「真相只有一個」，如果一個政府拋棄人民，人民也會拋棄你。9日更直接點名總統府前秘書長李大維替蔡英文傳話，李大維告訴他，「這個大小姐說，你還是不要買了」。李大維則兩度出來否認該說法。

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《ETtoday新聞雲》記者9日晚間獨家取得BNT大股東於2021年6月16日寄給郭台銘的關鍵原文電郵，證明郭台銘早得知私人無法購買疫苗，但他仍在2天後（2021年6月18日）發臉書，將買不到疫苗的責任甩給政府。

郭台銘辦公室則於稍晚又發布聲明指該信件，正是坐實政府卡BNT疫苗，為了意識形態犧牲人民生命安全的證據。並指出，信件內容明確提到，民進黨因堅持與BioNTech的協議對外公告時必須寫「獨立的台灣政府」(Independent Government of Taiwan)，由於代理商Fosun（中國上海復星製藥）無法接受，交易被迫取消。

衛福部次長周志浩、疾管署副署長羅一鈞今日召開「真相只有一個」BNT疫苗採購事實公開記者會，周志浩洋洋灑灑提出BNT疫苗採購、捐贈相關時序列表。

另也公布四大合約內容，前三份文件與捐贈疫苗相關，分別是企業捐贈意向書（事實公開1）、企業採購合約（事實公開2）、企業捐贈合約（事實公開3、4），最後一份（事實公開5、6）則是政府和BNT採購最後沒有簽成的合約。

周志浩說明，捐贈相關簽署的相關文件，機關名稱都是代表Republic of China（Taiwan），「中華民國（台灣）」、「中華民國（台灣）衛福部疾病管制署」簽署，沒有什麼獨立的台灣的字眼，沒有不適當的字眼，合約一點問題都沒有。

至於採購，疾管署以當時署長周志浩為代表，都是以Taiwan Centers for Disease Control, Ministry of Health and Welfare, the Representative Agency of the Republic of China (Taiwan) (衛生福利部疾病管制署)，並沒有要求使用Independent Government of Taiwan等文字，絕無意識形態考量。

疾管署另外公布採購疫苗與BNT往來信件，周志浩表示，BNT代表提到新聞稿對「我國」兩次有意見，希望拿掉，我方就換成比較中性的字眼「台灣」，新聞稿調整後寄回BNT公司，但後續就沒有接獲回應，我方覺得很遺憾。

▼企業團體採購捐贈BNT疫苗紀要。（圖／疾管署提供）