台南母女過馬路遭撞1死1重傷　黃偉哲要求交通局3點措施改進

▲台南一對母女遭左轉車撞上，女童當場遭輾斃。（圖／記者林悅翻攝）

記者江采蓁／綜合報導

台南市北區成功路8日上午一對母女牽手走斑馬線過馬路時，被36歲杜姓孕婦駕車衝撞輾壓，造成母親重傷在加護病房，3歲女童不治身亡，這起恐怖車禍也引起社會關注。對此，台南市長黃偉哲9日表示相當痛心，關於這次的教訓，他要求交通局和市警局立刻採取三點措施改進。

「希望我女兒的性命，能喚醒大家知道禮讓行人重要性，只是，這個代價太大了」，黃偉哲表示，受害女孩父親的手握著他，一字一句地告訴他，很深刻，也很痛。對於昨天在台南發生駕駛因不遵守交通規則，肇事造成一對母女一死、一重傷的憾事，他真的感到相當痛心，他也承諾，承諾後續的治喪事宜，市府會全力協助，並一起祝禱，為重傷的母親集氣。

黃偉哲強調，肇事源自於不良駕駛習慣，他在市政會議要求警局同仁務必嚴格執法，尤其是重點路口，一定全力落實。他提到，這次的教訓，他也要求交通局和市警局立刻採取三點措施改進，第一，加強巡邏、取締，交通熱點提高見警率；第二，針對高風險駕駛，研擬比照酒駕公布姓名照片，必要時會吊銷行駕照、移送法辦；第三，全面檢討交通號誌及標線規劃，以行人安全為最優先。