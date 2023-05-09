夭壽！黑心掮客騙地主簽約回填廢土　環保蟑螂濫倒廢棄物

▲縣府提醒農友切勿被黑心掮客詐騙上當。（圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

真夭壽！彰化沿海農田、魚塭已成為環保蟑螂眼中的大餅，有北部不法業者，將營建廢棄土方或廢棄物傾倒於縣內沿海鄉鎮的廢棄魚池、農地或人煙罕至的偏僻農田，檢警發現有不少是黑心土地掮客詐騙地主「簽約」，將廢棄土回填，縣府呼籲農友遵守不輕易出租土地、不違規填土及不貪小便宜等3不原則。

▲檢方查獲環保蟑螂濫倒廢棄物。（圖／ETtoday資料照）

依據農業處統計，1公頃農地，一年平均生產近14,767公斤的稻穀，可碾製出8,860.2公斤的白米，相當於11.96萬碗白飯；優良農地的流失，除影響糧食安全問題，更可能造成國家安全問題。

近來農業處發現，北部不法業者，將營建廢棄土方或廢棄物，傾倒在沿海鄉鎮的廢棄魚池、農地或人煙罕至的偏僻農田；然有不少查獲案件，地主與不法業者訂有「合約」，將農地挖深，埋入挾帶包含玻璃、塑膠、木料、垃圾、爐渣等廢棄物，或是回填砂石、磚塊、混凝土塊等廢棄土方，導致農地再也無法耕作。

縣府農業處指出，非法違規填土或回填廢棄物，一經查獲除移送檢方偵辦外，土地所有權人將面臨刑責與罰款，還要承擔恢復農地原狀之費用，得不償失，提醒農友切莫相信「仲介人士」的「優良田土，免費幫你填！」等騙術。同時呼籲農友遵守3不原則：「1、不輕易出租土地，2、不違規填土，3、不貪小便宜（免錢的最貴）。」，也請家中長輩千萬不要受騙，以免錢財、土地都留不住，還必須負起相關法律責任。