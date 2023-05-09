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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

im.B詐案千人受害找嘸主管機關　李貴敏：金管會、經部等互踢皮球

▲李貴敏9日舉行「莫再擺爛！打『假』P2P，政府硬起來！」記者會 立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲李貴敏（右3）9日舉行「莫再擺爛！打『假』P2P，政府硬起來！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

台灣金隆科技公司旗下的P2P網路借貸媒合平台「im.B」，日前傳出負責人捲款潛逃，涉詐金額超過25億元，逾5千位受害人，引發關注。對此，國民黨立委李貴敏今（9日）舉行記者會表示，我國納管P2P平台不夠積極，從金管會、經濟部、數發部、法務部官員，沒有一個單位承認是目的事業主管機關，大家互踢皮球。李貴敏會中呼籲政府不能再不聞不問，要拿出辦法，積極納管，把這次暴露出的問題妥善解決。

李貴敏說，近期詐騙案件密集發生是嚴肅的警鐘，凸顯寶島成了詐騙之島，正本溯源，政府法規不明確，納管不積極，沒一個主管機關，才是詐騙事件爆發並蔓延的根本原因；日前她在立法院財政委員會質詢時，從金管會、經濟部、數發部、法務部官員，沒有一個單位承認是相關業務的目的事業主管機關，大家互踢皮球，P2P平台形成灰色地帶可想而知。

李貴敏指出，im.B事件明顯可以事前防範，以《證券交易法》為例，要發行有價證券，就要說明債權好壞，債務人是誰、發行的條件是什麼，公開說明書會有風險因素，但到了網路時代的新型交易，借貸人是誰、公開說明書是什麼等等通通都沒有，形同讓新型交易跟傳統交易活在平行時空，對傳統規定嚴格，可是對於新興交易方式卻沒有規範。

李貴敏也指出，參與P2P借貸平台的民眾，應該是以個人信用有限的年輕族群或社會新鮮人為大宗，政府不納管、事前不監督，導致民眾甚至不知道要找誰負責。她呼籲，規範不足，管理不積極，造成不肖詐騙集團鑽漏洞，欺詐民眾財產，行政機關不能再不聞不問，要拿出辦法，積極納管，把這次暴露出的問題妥善解決。

中華金融科技產業促進會理事長楊瑞芬則說，此次im.B事件實屬債權買賣轉讓平台，本質上已不屬於國際所認定的 P2P借貸（近期多以Marketplace Lending平台借貸稱之）。

楊瑞芬解釋，P2P借貸的基本主體一定要有借款人與放款投資人，但債權買賣是前手債權人轉讓給後手債權人，兩者之經營模式有根本上的不同；國際對於P2P借貸平台均要求需真實查核借款人資訊如年紀，職業信用、收入等，以此為據，上平台進行搓合，令雙方得以建立借貸之關係，但近年來興起號稱P2P借貸的業者，主打著債權轉讓，以高利息、保本金為號召，吸引不少民眾加入，誤以為P2P債權轉讓也算是借貸的一種。

楊瑞芬表示，金融科技是新興另類金融模式，常會被詐騙所利用，試圖魚目混珠，為求日後避免再次發生如此嚴重社會安定之事件，政府應明定主管機關，以利金融秩序與穩定。金管會、數位發展部也應儘快提出具體措施，針對現已成立的所有業者，進行體質大盤點，確認借款案件是否真實存在；以及是不是有潛在可能下一間暴雷的企業，提早準備做好預防。

李貴敏也說，實際上，正規業者們早在2016年就向政府相關部門建議，希望政府積極納管，對正規業者來說，政府納管對產業發展有正面意義。結果7年多過去了，政府態度消極，連個主管機關都沒有，更別提有完整的相關規範，這直接造成不肖業者橫流，在監管空窗階段一方面詐騙民眾，另一方面利用不公平、不公正且不合理的競爭反向淘汰正規業者。希望就此盡速改正。

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