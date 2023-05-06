超商店員慘死　點開Google評論「滿滿1星負評」：店員態度超差

▲全家永康大橋店。（圖／翻攝Google地圖）

記者施怡妏／綜合報導

台南市永康區日前發生丁姓超商店員，被超商陳姓女店長懷疑「手腳不乾淨」，竟遭對方撂人囚禁虐打，最終墜樓身亡的案件，事發後超商的Google Maps店名被網友惡搞，改為「8+9槍枝專賣店」，評論中有超過一半都是負評，不少網友抱怨，店員態度差、買到過期品、做事情拖拖拉拉等。

實際到Google Maps搜尋該分店，54則評論中有超過一半都是負評，可以看到許多網友抱怨店員態度差，紛紛給出1星，除了即期品檢查不確實外，店員聊天嘻笑打鬧，有客人站櫃台卻遲遲不來結帳，店員結完帳就在滑手機，忘記客人的微波食品。

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網友氣炸留言，「不以正眼看人，問事情一問三不知還跟同事嘻嘻哈哈」、「人手不足，每次客人排隊都排超長等超久，結帳品質及效率很差」、「櫃檯沒有人，聽見兩個店員在後場嘻笑，走過去跟他們說不好意思我要結帳，講了兩次連看都不看」、「今天傍晚只有三個客人，等了快15分鐘才結帳」、「人生第一次在超商買到過期品欸，而且還過期將近兩個禮拜」。

▲網友抱怨店員態度差。（圖／翻攝自Google評論）

警方循線逮捕曾男、陳女等6人，雖然他們皆矢口否認，訊後仍依殺人、織組犯罪、槍砲、傷害、妨害自由等罪嫌移送台南地檢署偵辦。檢方經過漏夜複訊，認為曾男和劉男涉嫌私行拘禁因而致人於死罪，且有滅證、串證之虞，於是在5日凌晨4時許向法院聲押禁見。

全家便利商店5日晚間發出公告表示，此事件進入司法程序，會全力配合調查，並將盡全力聯繫丁姓店員家屬以協助後續喪葬與相關事宜，公司強烈譴責且不容許任何的暴力行為，由於陳姓前加盟者涉嫌犯罪，該店已於4日起由總公司接管直營，並於5日完成解約，後續將交由檢警偵辦、以查明真相。