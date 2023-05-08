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有雞肉飯飯糰、南蠻炸雞便當！　「6款日本南九州美食」超商開吃

▲▼全家最新6款南九州美食開賣。（圖／業者提供）

▲超商網羅6款日本南九州美食。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

還沒找到機會去日本玩的饕客們注意了！有超商強勢網羅「6款日本南九州限定美食」，特意以當地最受歡迎的大眾美食作為開發靈感，並採用日本進口物料打造最道地的美味，像是有南蠻炸雞三色便當、和風涓絲冷麵、抹茶舒芙蕾蛋糕等，即日起於全門市陸續開吃。

▲▼全家最新6款南九州美食開賣。（圖／業者提供）

▲日本全家超夯雞肉飯飯糰台灣也吃得到了。

全家一口氣推出6款「日本南九州限定美食」，首推在日本全家超夯的「日式雞肉飯飯糰」，特意選用南九州大眾美食雞肉飯製成飯糰，口感濃郁好吃，還有「味噌豬飯糰」，是日本進口八丁味噌拌豬絞肉製成，同樣有著濃郁口感；加碼吃超特別的「南蠻炸雞三色便當」，使用雞蛋、雞魯肉、唐揚雞3種雞肉食材搭配酸甜南蠻醬，還有白飯、義大利麵雙主食帶來飽足感，再佐以日式塔塔醬，吃法超豐富。

▲▼全家最新6款南九州美食開賣。（圖／業者提供）

▲▼加碼還有2款涼麵、1款甜點等吃。

▲▼全家最新6款南九州美食開賣。（圖／業者提供）

而麵類、甜點部分也有3款選擇，包括涼麵「芝麻鰹魚露烏龍麵」，是濃郁芝麻鰹魚醬汁搭配日本進口天婦羅粒，還原道地日式風味，而「和風涓絲冷麵」使用了日式鰹魚醬油加芥末搭配細麵，甜點則是100%鹿兒島抹茶粉製成的濃郁「抹茶舒芙蕾蛋糕」，即日起於全門市陸續上市。 

▲▼OK mart推「 大拙匠人-鵝油拌飯飯糰」。（圖／業者提供）

▲OK mart推出最新鵝油拌飯飯糰。（圖／業者提供）

另，OK mart近日也有全新聯名飯糰「大拙匠人-鵝油拌飯飯糰」等吃，選用大拙匠人香氣十足的蔥香鵝油結合醇厚鹹香醬油，再揉合香Q米飯，每一口都能吃到鵝油香，加碼還有冷凍鮮食「氣冷雞-照燒雞海苔飯糰」，使用口感紮實、可保留雞肉原有鮮甜肉汁的氣冷雞雞肉，製成照燒雞肉搭配海苔拌飯，同樣超滿足，即日起就能在全門市買到。

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