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台東警戳破「假分期真詐騙」老梗　頒感謝狀給超商

▲超商店員通報警員，聯手阻止詐騙。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲超商店員通報警員，及時阻止假分期詐騙。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

7日20時10分許，台東縣池上分駐所接獲轄內超商店員通報，「有一女子神情慌張，邊說電話邊操作ATM，請派員前來了解」，警員許舜雯及蔡誌昇接獲通報隨即趕往。該女子在網路購物，接獲商家客服電話，說因員工作業程序錯誤，將她所付款項設為「分期付款」，後又接到銀行人員來電，要求她操作ATM重新設定。所幸員警及時趕到，並對其詳細解析，頓時讓女子恍然大悟，保住新台幣3萬元。

▲超商店員通報警員，聯手阻止詐騙。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲警方頒感謝狀予超商店員，感謝其通報，順利攔阻詐騙。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東縣池上鄉有位林姓女子，於4月上網購買數千元商品後，7日接到網路商家來電告知，因公司員工作業程序出錯，致使林女信用卡誤設分期付款，將按月扣款。隨後林女接到自稱花旗銀行客服人員來電，並聽從指示外出至ATM準備轉帳匯新台幣3萬元。林女慌張的動作及緊張的表情，引起超商店員的注意，想到池上分駐所有至店內宣導「若發現神情異常的民眾操作ATM請通報分駐所」，所以店員立即去電通報。所幸在員警細心解說及出示數個遭詐案例後，林女才驚覺「原來自己與詐騙居然如此接近」。隨後與警返回所內，協助後續通報事宜。

▲超商店員通報警員，聯手阻止詐騙。（圖／記者楊漢聲翻攝）

為感謝超商業者發揮警民合作精神，8日，由副分局長温綮騫率偵查隊隊長胡家銘等人，前往超商表揚有功人員。温副分局長感謝超商人員主動發現詐欺犯案件徵候，結合警察聯防得力，不僅保護民眾財產安全，也提升優良企業形象。

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