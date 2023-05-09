　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

遠傳自研5G結合醫療遠距看診　全套連線設備深入南投部落

▲▼遠傳電信透過5G通訊結合遠距診療雲端服務平台，圖為南投縣仁愛鄉衛生所醫師與遠端埔里基督教醫院專科醫師現場即時傳輸高畫質醫學影像，呈現皮膚科遠距問診情況。（圖／記者陳世昌攝）
▲遠傳電信透過5G通訊研發遠距診療雲端服務平台，圖為南投縣仁愛鄉衛生所醫師與遠端埔里基督教醫院專科醫師，皮膚科遠距問診情形。（圖／記者陳世昌攝）

記者陳世昌／南投報導

數位發展部9日前往南投縣仁愛鄉衛生所，了解5G結合醫療應用在偏鄉進行遠距問診實況，目前數位部以提供頻率使用費折扣優惠方式，補助業者推動偏鄉電信普及工作，遠傳自2020年推動遠距診療，至今已服務超過3萬人次。

▲▼遠傳電信透過5G通訊研發的遠距視訊問診架構（圖／記者陳世昌攝）
▲遠傳電信透過5G通訊研發遠距視訊問診架構（圖／記者陳世昌攝）

仁愛鄉衛生所是透過埔里基督教醫院協助進行遠距問診，埔里基督教醫院家醫科暨社區醫學部主任沈錳碩表示，目前與衛生所醫生，就皮膚科進行遠看診，民眾可縮短交通交通提升就醫意願，但仍有前置準備、等待時間較長等問題持續克服改善中，可能也需要相關法令的協助。

衛生所員工對遠距看診成效持續提升中表示認同，衛生所同仁會在連巡迴看診同時，攜帶全套遠距連線設備前往各部落衛生室，提供民眾皮膚疾病診治，如果是嚴重疾病，因衛生所不一定有足夠處方藥，則會協助轉診到大型醫院。同仁表示，今年目標是希望可以增加眼科的遠距看診。

▲▼遠傳電信透過5G通訊研發的遠距視訊問診全套設備（圖／記者陳世昌攝）
▲透過5G通訊研發的遠距視訊問診全套設備，仁愛鄉巡迴醫療前往各部落衛生室時可運用做遠距看診（圖／記者陳世昌攝）

由遠傳電信利用5G通訊特性研發遠距診療雲端服務平台，整合了醫療院所系統、虛擬健保卡認證、電子病歷，即時傳輸醫學影像並由遠端的專科醫師即時判讀，使專科醫師較為缺乏的偏鄉民眾，得以就近在衛生所看診。遠傳表示，自2020 年於台東推出全台第一個遠距診療服務，至今已遍及12 縣市、35 鄉鎮，服務超過3 萬人次。

▲▼數位部次長李懷仁（前排右5)9日到南投仁愛鄉衛生所參訪遠傳電信5G遠距問診。（圖／記者陳世昌攝）
▲數位部次長李懷仁（前排右5)9日到南投仁愛鄉衛生所參訪遠傳電信5G遠距問診。（圖／記者陳世昌攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
IG都在轉！「慶生送現金的男人」真實身份曝光
快訊／遭疑P圖怒告知名山友！曾格爾父怒罵：霸凌我女兒
3歲女童遭輾斃！黃偉哲怒：公布姓名照片
他腰痛一直沒好！連看3科　醫一照「8公分了」
快訊／郭台銘今晚屏東大造勢　現場人潮曝
A柱真的會擋視線！老司機曝開車轉彎「必做2動作」
LIVE／郭台銘「為台為民」屏東晚會登場

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

人間拓荒灑佛種 法海引燈作導師　《印順導師年譜》新書發表

遠傳自研5G結合醫療遠距看診　全套連線設備深入南投部落

東非狒狒慘死！六福村提交改善報告　林務局明率專家學者複查

必比登名店「膠原粽」開賣！松露、蹄筋澎湃入料　中西交融新滋味

口罩有望再鬆綁！羅一鈞曝5／31「這2場域」可能從強制改建議戴

升職加薪了！入夏「5星座」職場上將大放異彩　跳槽留守都旺爆

超商沙拉驗出「李斯特菌」恐敗血症　消基會籲：針對生食專案檢驗

高雄雨水下對地方進帳了　陳其邁曝喜訊：到6月可供水無虞

明早出門帶外套！周末雨彈轟炸全台　「雨勢最猛時段」出爐

花東鐵路雙軌電氣化首標動工！116年10月通車　「高雄-花蓮3小時」

小知識大道理！汽車過戶最容易忽略的秘密大公開

母女過馬路遭孕婦駕車撞　3歲童倒地搶救不治...

奪命畫面曝！母女牽手過馬路遭猛撞　前後車輪輾過…3歲女童慘死

小禎：討論王思佳能更幸福嗎　心疼好友「她也是受害者」

小甜甜遭前夫控虐狗「愛犬噴血見骨」　怒揭過程...她爆氣反擊：有毛病！

男巧遇林宥嘉「嗨唱他的歌」　本尊近距離接唱+手心上簽名

母女牽手過馬路遭孕婦猛撞　父失3歲愛女：一定討公道

越南媽決心讓1歲兒斷母乳　心疼孩緊抓自己：好想哭...

南投男「被斷雙掌」丟包急診　斷掌丟橋下找不回！7嫌羈押

SE7EN婚禮奔向李多海！　BIGBANG、2NE1都來了

人間拓荒灑佛種 法海引燈作導師　《印順導師年譜》新書發表

遠傳自研5G結合醫療遠距看診　全套連線設備深入南投部落

東非狒狒慘死！六福村提交改善報告　林務局明率專家學者複查

必比登名店「膠原粽」開賣！松露、蹄筋澎湃入料　中西交融新滋味

口罩有望再鬆綁！羅一鈞曝5／31「這2場域」可能從強制改建議戴

升職加薪了！入夏「5星座」職場上將大放異彩　跳槽留守都旺爆

超商沙拉驗出「李斯特菌」恐敗血症　消基會籲：針對生食專案檢驗

高雄雨水下對地方進帳了　陳其邁曝喜訊：到6月可供水無虞

明早出門帶外套！周末雨彈轟炸全台　「雨勢最猛時段」出爐

花東鐵路雙軌電氣化首標動工！116年10月通車　「高雄-花蓮3小時」

裕民Q1EPS0.59元　Q2海岬型船運價竄高估有更好表現

直擊／《魷魚遊戲》李瑜美現身台北！「合體邵雨薇」燦笑狂比愛心萌翻

Tay、New來台懂點！鹹酥雞最愛這品項　見面會喊「暫停」清牙縫

《魷魚遊戲》李瑜美穿MIU MIU可愛襲台！　最推薦韓國景點曝光

性慾低落、不硬了！男40歲後「10症狀中3」小心　這些食物有救

加密交易所Bittrex破產！　金管會：在台灣沒登記

宮廟內嘿咻少女慘了！法官判色狼2月徒刑　禁易科罰金恐要關牢籠

耐磨通勤、戶外撩溪沒問題！百路馳Trail-Terrarin T／A新胎體驗

快訊／遭疑P圖怒告知名山友！曾格爾神隱　父現身怒罵：霸凌我女兒

美國嘻哈大咖FERG首度來台「後台要求超養生」　UMI指名吃台灣水果

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

生活熱門新聞

麻煩了！　周末全台變天

越式洗髮「妹子待2小時超崩潰」！嚇到尿不出

全台連下2天！　梅雨再來時間曝

王思佳回應假包疑雲！Toyz：她在說謊

逛好市多「只買1物」就閃人　原因曝：當超商逛

梅雨大豐收！　下波「全台再變天」

3星座要轉運了！事業迎來全新突破

網賣「運屍袋」694人下單了！買家曝真實用途

大樂透飆4.3億！3生肖運勢翻轉大發橫財

認了賣「藍眼淚壽司」！爭鮮聲明：檢測無菌種、未添加螢光劑

3歲女童被撞死！百萬網紅怒列4點打臉「跟A柱無關」

中性筆神秘液體大解密　竟是塞子

2天賺2549萬噸　全台水庫最大贏家出爐

6歲童「這幅畫」讓老師嚇壞！急叫家長到校

更多熱門

相關新聞

數位部推南投5G跨領域業垂直應用

數位部推南投5G跨領域業垂直應用

數位發展部強化偏鄉數位服務，同時進行5G跨領域與跨產業垂直應用，在南投縣陸續推動智慧防災、教育、智慧醫療等不同場域的執行，其中內政部消防署訓練中心首創運用 5G、AI、AR/VR、IOT 物聯網、雲端運算、影音串流等技術，建立虛擬實境體感多人消防模擬訓練系統，並將經驗分享給新加坡等國際社會。

數位部、公平會研究媒體議價立法架構

數位部、公平會研究媒體議價立法架構

隴華、愛爾康申請商用衛星通信頻率過關

隴華、愛爾康申請商用衛星通信頻率過關

次長疑似備詢打瞌睡　臉書喊冤：眼睛小錯了嗎

次長疑似備詢打瞌睡　臉書喊冤：眼睛小錯了嗎

不滿鏡電視案案　在野立委要陳耀祥下台

不滿鏡電視案案　在野立委要陳耀祥下台

關鍵字：

數位發展部

讀者迴響

熱門新聞

孕婦輾斃3歲童「肚子裡的賠你」！爸慟：有用嗎

7寶爸網紅認錯了！被轟用小孩賺錢「揭妻崩潰現況」

麻煩了！　周末全台變天

越式洗髮「妹子待2小時超崩潰」！嚇到尿不出

爸目睹醫生暴力拔斷嬰兒頭　心碎收斷脖屍

峇里島正妹全裸死在浴缸！生前照曝光

全台連下2天！　梅雨再來時間曝

只有3天！超商3款咖啡飲品買1送1

10催情食物「吃了讓人想色色」！他一試驚呼：硬又持久

王思佳回應假包疑雲！Toyz：她在說謊

台3女星是愛馬仕大戶！1顆包能買北市蛋黃區套房

台南女童遭輾亡　路人心疼放鮮花、玩具追悼

即／雄獅突發重訊：檢警進公司搜查

過馬路被撞1死1傷！母清醒頻找女兒　丈夫忍悲瞞死訊

11款APP快刪！藏「木馬病毒」偷錢

更多

最夯影音

更多
小知識大道理！汽車過戶最容易忽略的秘密大公開

小知識大道理！汽車過戶最容易忽略的秘密大公開
母女過馬路遭孕婦駕車撞　3歲童倒地搶救不治...

母女過馬路遭孕婦駕車撞　3歲童倒地搶救不治...

奪命畫面曝！母女牽手過馬路遭猛撞　前後車輪輾過…3歲女童慘死

奪命畫面曝！母女牽手過馬路遭猛撞　前後車輪輾過…3歲女童慘死

小禎：討論王思佳能更幸福嗎　心疼好友「她也是受害者」

小禎：討論王思佳能更幸福嗎　心疼好友「她也是受害者」

小甜甜遭前夫控虐狗「愛犬噴血見骨」　怒揭過程...她爆氣反擊：有毛病！

小甜甜遭前夫控虐狗「愛犬噴血見骨」　怒揭過程...她爆氣反擊：有毛病！

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面