遠傳自研5G結合醫療遠距看診　全套連線設備深入南投部落



▲遠傳電信透過5G通訊研發遠距診療雲端服務平台，圖為南投縣仁愛鄉衛生所醫師與遠端埔里基督教醫院專科醫師，皮膚科遠距問診情形。（圖／記者陳世昌攝）



記者陳世昌／南投報導



數位發展部9日前往南投縣仁愛鄉衛生所，了解5G結合醫療應用在偏鄉進行遠距問診實況，目前數位部以提供頻率使用費折扣優惠方式，補助業者推動偏鄉電信普及工作，遠傳自2020年推動遠距診療，至今已服務超過3萬人次。





▲遠傳電信透過5G通訊研發遠距視訊問診架構（圖／記者陳世昌攝）



仁愛鄉衛生所是透過埔里基督教醫院協助進行遠距問診，埔里基督教醫院家醫科暨社區醫學部主任沈錳碩表示，目前與衛生所醫生，就皮膚科進行遠看診，民眾可縮短交通交通提升就醫意願，但仍有前置準備、等待時間較長等問題持續克服改善中，可能也需要相關法令的協助。



衛生所員工對遠距看診成效持續提升中表示認同，衛生所同仁會在連巡迴看診同時，攜帶全套遠距連線設備前往各部落衛生室，提供民眾皮膚疾病診治，如果是嚴重疾病，因衛生所不一定有足夠處方藥，則會協助轉診到大型醫院。同仁表示，今年目標是希望可以增加眼科的遠距看診。





▲透過5G通訊研發的遠距視訊問診全套設備，仁愛鄉巡迴醫療前往各部落衛生室時可運用做遠距看診（圖／記者陳世昌攝）



由遠傳電信利用5G通訊特性研發遠距診療雲端服務平台，整合了醫療院所系統、虛擬健保卡認證、電子病歷，即時傳輸醫學影像並由遠端的專科醫師即時判讀，使專科醫師較為缺乏的偏鄉民眾，得以就近在衛生所看診。遠傳表示，自2020 年於台東推出全台第一個遠距診療服務，至今已遍及12 縣市、35 鄉鎮，服務超過3 萬人次。





▲數位部次長李懷仁（前排右5)9日到南投仁愛鄉衛生所參訪遠傳電信5G遠距問診。（圖／記者陳世昌攝）

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