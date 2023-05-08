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數位部強化偏鄉數位服務　南投落實5G跨領域產業垂直應用

▲▼南投縣竹山鎮內政部消防署訓練中心，中華電信為實現5G「智慧防災」消防訓練場域，與訓練中心共同打造「高寫實虛擬實境體感多人消防模擬訓練系統」（圖／記者陳世昌攝）
▲消防署訓練中心利用中華電信為5G特性打造「高寫實虛擬實境體感多人消防模擬訓練系統」，學員在AR/VR、IOT 物聯網環境下，進行火場開門狀況應變訓練（圖／記者陳世昌攝）

記者陳世昌／台北報導

數位發展部強化偏鄉數位服務，同時進行5G跨領域與跨產業垂直應用，在南投縣陸續推動智慧防災、教育、智慧醫療等不同場域的執行，其中內政部消防署訓練中心首創運用 5G、AI、AR/VR、IOT 物聯網、雲端運算、影音串流等技術，建立虛擬實境體感多人消防模擬訓練系統，對將經驗分享給新加坡國際社會。

▲▼南投縣竹山鎮內政部消防署訓練中心，中華電信為實現5G「智慧防災」消防訓練場域，與訓練中心共同打造「高寫實虛擬實境體感多人消防模擬訓練系統」（圖／記者陳世昌攝）
▲消防署訓練中心利用中華電信為5G特性打造「高寫實虛擬實境體感多人消防模擬訓練系統」，學員在實物操作前，即可先摸擬訓練。（圖／記者陳世昌攝）

數位部8日由次長李懷仁率數位部團隊至南投縣竹山鎮、仁愛鄉瞭解偏鄉數位通訊服務應用，透過現場展示，實地瞭解行動通信業者發展5G創新垂直應用。

位於竹山鎮的內政部消防署訓練中心，運用中華電信5G高效傳輸特性打造「智慧防災」共同為消防訓練場域，「高寫實虛擬實境體感多人消防模擬訓練系統」，目前可模擬6種訓練課程，讓消防學員在AR/VR情況下，如臨救災現場進行各種消防演練。

數位部,南投縣竹山鎮內政部消防署訓練中心，中華電信為實現5G「智慧防災」消防訓練場域，與訓練中心共同打造「高寫實虛擬實境體感多人消防模擬訓練系統」(圖／記者陳世昌攝)
▲消防署訓練中心利用中華電信為5G特性打造「高寫實虛擬實境體感多人消防模擬訓練系統」，學員在實物操作前，即可先摸擬訓練。（圖／記者陳世昌攝）

消防署署長蕭煥章表示，各種場域救援工作越來越多樣化 ，隨著科技進步，世界各國都在摸索如何有效落實在消防訓練，以降低成本、降低意外風險，台灣數位模擬學習的經驗，已引起國際注意。

▲▼數位部政務次長李李懷仁體驗混合實境(MR),竹山鎮鯉魚國小觀摩台灣大哥大推動「智慧教育」成果。台灣大哥大自2017年起啟動的「Coding Fun 偏鄉玩程式」計畫（圖／記者陳世昌攝）
▲竹山鎮鯉魚國小同學參與台灣大哥大推動智慧教育「Coding Fun 偏鄉玩程式」進行分組競賽（圖／記者陳世昌攝）

竹山鎮鯉魚國小透過台灣大哥大協助推動智慧教育「Coding Fun 偏鄉玩程式」計畫，2023年首次導入5G先進通訊技術的教學載具，運用5G行動網路大頻寬及低延遲之特性，搭配混合實境（MR）技術，可帶領學生從遊戲中學習，培養程式邏輯思考能力，提升學生學習興趣。

▲▼數位部政務次長李李懷仁體驗混合實境(MR),竹山鎮鯉魚國小觀摩台灣大哥大推動「智慧教育」成果。台灣大哥大自2017年起啟動的「Coding Fun 偏鄉玩程式」計畫（圖／記者陳世昌攝）
▲數位部政務次長李懷仁(左2)體驗混合實境(MR)與竹山鎮鯉魚國小同學合影（圖／記者陳世昌攝）

數位部表示，順暢的通訊網路是基本人權，數位部做為我國數位產業發展的馬達（moda），持續推動「電信事業參與垂直應用服務折扣頻率使用費審查作業」、「推動垂直應用場域實證與法規調適計畫」等措施，鼓勵發展5G垂直場域與佈建5G寬頻服務，也與各產業攜手合作，促進我國各地與各類產業數位轉型的創新應用模式，提升我國產業的數位競爭力，同時強化偏鄉數位服務。

▲▼數位部政務次長李李懷仁體驗混合實境(MR),竹山鎮鯉魚國小觀摩台灣大哥大推動「智慧教育」成果。台灣大哥大自2017年起啟動的「Coding Fun 偏鄉玩程式」計畫（圖／記者陳世昌攝）
▲竹山鎮鯉魚國小同學參與台灣大哥大推動智慧教育「Coding Fun 偏鄉玩程式」（圖／記者陳世昌攝）

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