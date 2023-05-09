立院交通委員會考察機捷延伸線通車進度　預定7月通車至A22站

▲立院交通委員考察機捷延伸線通車進度。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政8日前往機場捷運A21環北站，陪同立法院交通委員會及交通部考察機捷延伸線通車進度，並自A21環北站搭乘列車至A22老街溪站，實地瞭解兩站之間的系統手動切換模式等規劃，為後續的營運通車做好周全準備，同時針對機捷A23站與捷運綠線延伸中壢銜接轉乘規劃、桃園鐵路地下化工程進度等議題進行交流。

張市長表示，去（111）年12月由立法委員魯明哲擔任召委，邀集各方來到機捷A22老街溪站考察機捷延伸線通車進度，當時A21環北站行車至A22老街溪站面臨號誌系統整合問題，因其在技術上有所困難，訊號界面如何整合尚無定論。但經過數月來各方團隊的努力，不僅在3月完成系統穩定性測試，也於4月底完成初勘，現在正走向通過履勘的最後一哩路，期盼今年7月能順利通車，大幅提升桃園鄉親的交通便利性。

張市長指出，A21環北站與A22老街溪站距離不到1公里，但通車後對於交通的助益非常明顯，原先兩站涉及新舊號誌系統整合之困難，近幾個月在鐵道局、桃捷公司、市府捷運局及西門子公司等團隊的努力下，終於解決困難，邁入最後階段。他也特別責成桃捷公司對於駕駛操作的訓練務必到位，讓他們熟稔地按照程序執行，以確保通車安全。

交通部長王國材表示，機場捷運預計在今年7月通車至A22老街溪站，這段期間面臨系統號誌轉換困難的課題，經過交通部鐵道局的測試，4月已通過初勘，規劃5月底正式履勘，對於系統轉換的標準作業程序與順暢度，以及機電是否運作正常等，交通部將進行嚴格的審查。此外，今日也會視察綠線延伸至中壢計畫，規劃捷運綠線與機捷可於A23站轉乘的大月台優化方案，交通部將持續努力，讓捷運在安全無虞的狀況下順利通車。

王部長也提及，中壢車站是桃園市重中之重的交通樞紐，未來牽涉到桃園鐵路地下化、捷運綠線、機捷之交會，在鐵路地下化的部分，中壢、桃園及內壢車站預計於118年切換通車，其他5座通勤車站則規劃於119年啟用，期盼工程能如期如質地完成。

包括立法委員魯明哲、市議員梁為超、交通部長王國材、鐵道局長伍勝園、桃園市副市長王明鉅、市府捷運局長劉慶豐、桃捷公司董事長沈志藏等皆一同考察。