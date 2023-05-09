　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

立院交通委員會考察機捷延伸線通車進度　預定7月通車至A22站

▲立院交通委員考察機捷延伸線通車進度

▲立院交通委員考察機捷延伸線通車進度。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政8日前往機場捷運A21環北站，陪同立法院交通委員會及交通部考察機捷延伸線通車進度，並自A21環北站搭乘列車至A22老街溪站，實地瞭解兩站之間的系統手動切換模式等規劃，為後續的營運通車做好周全準備，同時針對機捷A23站與捷運綠線延伸中壢銜接轉乘規劃、桃園鐵路地下化工程進度等議題進行交流。

張市長表示，去（111）年12月由立法委員魯明哲擔任召委，邀集各方來到機捷A22老街溪站考察機捷延伸線通車進度，當時A21環北站行車至A22老街溪站面臨號誌系統整合問題，因其在技術上有所困難，訊號界面如何整合尚無定論。但經過數月來各方團隊的努力，不僅在3月完成系統穩定性測試，也於4月底完成初勘，現在正走向通過履勘的最後一哩路，期盼今年7月能順利通車，大幅提升桃園鄉親的交通便利性。

▲立院交通委員考察機捷延伸線通車進度

張市長指出，A21環北站與A22老街溪站距離不到1公里，但通車後對於交通的助益非常明顯，原先兩站涉及新舊號誌系統整合之困難，近幾個月在鐵道局、桃捷公司、市府捷運局及西門子公司等團隊的努力下，終於解決困難，邁入最後階段。他也特別責成桃捷公司對於駕駛操作的訓練務必到位，讓他們熟稔地按照程序執行，以確保通車安全。

▲立院交通委員考察機捷延伸線通車進度

交通部長王國材表示，機場捷運預計在今年7月通車至A22老街溪站，這段期間面臨系統號誌轉換困難的課題，經過交通部鐵道局的測試，4月已通過初勘，規劃5月底正式履勘，對於系統轉換的標準作業程序與順暢度，以及機電是否運作正常等，交通部將進行嚴格的審查。此外，今日也會視察綠線延伸至中壢計畫，規劃捷運綠線與機捷可於A23站轉乘的大月台優化方案，交通部將持續努力，讓捷運在安全無虞的狀況下順利通車。

王部長也提及，中壢車站是桃園市重中之重的交通樞紐，未來牽涉到桃園鐵路地下化、捷運綠線、機捷之交會，在鐵路地下化的部分，中壢、桃園及內壢車站預計於118年切換通車，其他5座通勤車站則規劃於119年啟用，期盼工程能如期如質地完成。

包括立法委員魯明哲、市議員梁為超、交通部長王國材、鐵道局長伍勝園、桃園市副市長王明鉅、市府捷運局長劉慶豐、桃捷公司董事長沈志藏等皆一同考察。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
賠償10億全民埋單？　陳建仁回應了
3歲女童被撞死！　百萬網紅怒列4點打臉「跟A柱無關」
逛新竹巨城車內50萬消失　竊賊抓到了！雙B這功能被他鎖定
醫驚見「門診1景象」最近爆炸多！　掀網共鳴：真的很慘
快訊／巴特勒狂飆27分10助攻　熱火季後賽次輪3比1聽牌
竹聯「八大長老」之首告別式　藍綠白都到場...湧上千黑衣人
快訊／Coldplay確定來台開唱！　搶票時間曝光
獨／「外送堆電話亭」北一女爭設放餐區　校長：有比食物更重要的
首次女性教召！　5公里行軍、戰鬥教練畫面曝光
星宇延誤⋯丟1句訂不到飯店打發！　客轟「為省錢拖延」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「微型保險」保障資收個體戶　台南環保好貼心

斗六警執行清樓專案　淨化轄區治安掃蕩詐騙

桃園垃圾量日增！　市議員關切「觀音區保障垃圾掩埋場」容量

工作遇困難...失魂男走快車道回高雄　屏東警出手救援

2023桃園鐵玫瑰青少年劇場計畫　歡迎青世代參加

紙風車劇團　5／12~14屏東連演3場

路不平女學生摔癱獲國賠2386萬　議員要求桃園市府加強道路養護

立院交通委員會考察機捷延伸線通車進度　預定7月通車至A22站

桃園304個里5／15-16停水39小時　市府提供供水站查詢資訊

新北商圈樂賞螢　體驗在地文化及生態美景

小知識大道理！汽車過戶最容易忽略的秘密大公開

母女過馬路遭孕婦駕車撞　3歲童倒地搶救不治...

奪命畫面曝！母女牽手過馬路遭猛撞　前後車輪輾過…3歲女童慘死

小禎：討論王思佳能更幸福嗎　心疼好友「她也是受害者」

小甜甜遭前夫控虐狗「愛犬噴血見骨」　怒揭過程...她爆氣反擊：有毛病！

母女牽手過馬路遭孕婦猛撞　父失3歲愛女：一定討公道

越南媽決心讓1歲兒斷母乳　心疼孩緊抓自己：好想哭...

郭台銘上台「沉默2分鐘」　郭子乾3度救場：有直播

南投男「被斷雙掌」丟包急診　斷掌丟橋下找不回！7嫌羈押

影片曝！不只星宇航空　成田怪風全體降落失敗

「微型保險」保障資收個體戶　台南環保好貼心

斗六警執行清樓專案　淨化轄區治安掃蕩詐騙

桃園垃圾量日增！　市議員關切「觀音區保障垃圾掩埋場」容量

工作遇困難...失魂男走快車道回高雄　屏東警出手救援

2023桃園鐵玫瑰青少年劇場計畫　歡迎青世代參加

紙風車劇團　5／12~14屏東連演3場

路不平女學生摔癱獲國賠2386萬　議員要求桃園市府加強道路養護

立院交通委員會考察機捷延伸線通車進度　預定7月通車至A22站

桃園304個里5／15-16停水39小時　市府提供供水站查詢資訊

新北商圈樂賞螢　體驗在地文化及生態美景

表態反台獨、反一國兩制！　侯友宜重申：不接受用意識形態分裂國家的人

數位身分證延宕　陳建仁：沒有10億賠償全民埋單的問題

獨／監理台鐵卻出包！鐵道局「平台車」入侵軌道　區間車驚險撞上

日月潭還是缺水　6月亞洲公開水域游泳錦標賽停辦！延到明年

烏克蘭總理：準備對俄羅斯發動反攻！　「這次必須成功」

蘋果大神爆料：Apple Watch Series 9搭載A 15新晶片

免跑花東！彰化虎山巖平地最美金針花海　3萬朵金色花毯超夢幻

楊冪7年前神預言被翻出！　「明天是個神奇的日子」解約老東家嘉行

新iPhone錄演唱會　舞台燈一掃「鏡頭廢了」！噴出2條線他崩潰

造謠者稱「鍾沛君要退選」　羅智強按鈴提告：我們也是受害者

高爾夫妹想上車辣度破表 鄉民晃暈：怎麼都看不完

地方熱門新聞

鳳鳴夜市開5天熄燈　市府勒令停業

桃園304個里5/15-16大停水

「北港迎媽祖」水仙宮前平安宴大亂鬥

市地重劃爭議　民間團體舉辦座談會學者呼籲立專法

桃園「大溪區健行活動」　開放6千民眾參與

郭台銘上台沉默2分鐘　郭子乾三度救場

新北板橋民權社宅　5／18起開放申租

黃偉哲出席八田與一逝世81週年追思會

彰化夜空「不明光點」狂飄！居民嚇：UFO？

屏東男反鎖屋內不進食　消防員破門救人送醫

逢甲「31年地標級麥當勞」傳月底熄燈

桃園「邂逅站前-時空月老事務所」浪漫展開

學生摔癱　桃議員要求加強道路養護

嘉義男童追大甲媽騎到雲林　「車籃裝滿食物」被尋獲

更多熱門

相關新聞

機捷接恐嚇「列車上隨機殺人」　台鐵車站列車也全面戒備

機捷接恐嚇「列車上隨機殺人」　台鐵車站列車也全面戒備

驚！有民眾寄出恐嚇信件至警政署長信箱，揚言要在桃園機場捷運列車上隨機殺人，桃捷警察緊急通知桃捷，台鐵也接獲機場捷運通知，第一時間台鐵全面加強車站和列車上戒備，鐵路警察也已出動巡查。

基市府喊話「基捷延2年通車才合理」　鐵道局：盼一起拚2032年通車

基市府喊話「基捷延2年通車才合理」　鐵道局：盼一起拚2032年通車

中寮鄉環鄉道路一期完工通車

中寮鄉環鄉道路一期完工通車

許厝港景觀大橋通車　裝設CCTV遠端監控

許厝港景觀大橋通車　裝設CCTV遠端監控

新北「五泰輕軌」可行性研究核定！拚2030年通車　耗資227.79億元

新北「五泰輕軌」可行性研究核定！拚2030年通車　耗資227.79億元

關鍵字：

機場捷運A22老街溪站通車立法院交通委員會

讀者迴響

熱門新聞

麻煩了！　周末全台變天

峇里島正妹全裸死在浴缸！生前照曝光

全台連下2天！　梅雨再來時間曝

即／雄獅突發重訊：檢警進公司搜查

10催情食物「吃了讓人想色色」！他一試驚呼：硬又持久

酒商遭剁雙掌　高大成曝江湖規矩：下次剁腳

王思佳回應假包疑雲！Toyz：她在說謊

逛好市多「只買1物」就閃人　原因曝：當超商逛

4歲童肺炎高燒5天　急轉診揪出元兇

台南母女被撞命案女童死因曝

2天賺2549萬噸　全台水庫最大贏家出爐

他遭恐怖斷掌！爆惹到超大咖角頭

大樂透飆4.3億！3生肖運勢翻轉大發橫財

王思佳甩假包風波首露臉！老公隔空告白

梅雨大豐收！　下波「全台再變天」

更多

最夯影音

更多
小知識大道理！汽車過戶最容易忽略的秘密大公開

小知識大道理！汽車過戶最容易忽略的秘密大公開
母女過馬路遭孕婦駕車撞　3歲童倒地搶救不治...

母女過馬路遭孕婦駕車撞　3歲童倒地搶救不治...

奪命畫面曝！母女牽手過馬路遭猛撞　前後車輪輾過…3歲女童慘死

奪命畫面曝！母女牽手過馬路遭猛撞　前後車輪輾過…3歲女童慘死

小禎：討論王思佳能更幸福嗎　心疼好友「她也是受害者」

小禎：討論王思佳能更幸福嗎　心疼好友「她也是受害者」

小甜甜遭前夫控虐狗「愛犬噴血見骨」　怒揭過程...她爆氣反擊：有毛病！

小甜甜遭前夫控虐狗「愛犬噴血見骨」　怒揭過程...她爆氣反擊：有毛病！

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面