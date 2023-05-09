　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

胡璉將軍孫一行祭祀忠烈祠英靈　胡敏越：莫忘根本！永懷國軍精神

▲▼ 胡璉故居紀念館暨研究中心，今（9）日首次在台北圓山「國民革命忠烈祠」舉行紀念活動，祭典由胡璉將軍孫胡敏越理事長代表國軍後裔主持，。 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 胡璉故居紀念館暨研究中心在忠烈祠舉行紀念活動。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

胡璉故居紀念館暨研究中心，今（9）日首次在台北圓山「國民革命忠烈祠」舉行紀念活動，祭典由胡璉將軍孫胡敏越理事長代表國軍後裔主持，現場氣氛肅穆莊嚴。談起自己曾祖父在抗戰時期對國家犧牲奉獻，胡敏越接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問指出，莫忘根本，希望藉由每年祭祀胡璉將軍活動，讓外界永懷那一代的國軍奉獻精神和優良傳統。

胡璉將軍紀念活動今出席貴賓有胡璉將軍孫胡敏越理事長、孫女胡敏珍、胡璉故居紀念館館長桂天，劉鼎漢將軍之孫劉國青、全民防衛動員署後備指揮部傅正誠中將，前國安會秘書長胡為真、八二三戰役壯烈犧牲的抗日名將吉星文將軍之子吉民立、抗日名將前大陸工作處鈕先銘將軍之子鈕則堅，嚴佛元將軍子嚴樂潔，李樹蘭將軍孫李煜，全國眷村聯盟謝小蘊理事長等一行約五十位出席。

▲▼ 胡璉故居紀念館暨研究中心，今（9）日首次在台北圓山「國民革命忠烈祠」舉行紀念活動，祭典由胡璉將軍孫胡敏越理事長代表國軍後裔主持，。 。（圖／記者任以芳攝）

▲祭典由胡璉將軍孫胡敏越理事長代表國軍後裔主持 。（圖／記者任以芳攝）

正逢今年正逢我對日抗戰之「鄂西會戰石牌戰役勝利八十週年」，台海「東山島突襲戰七十週年」暨「金門八二三砲戰勝利六十五週年」，特擴大祭祀前陸軍第十八軍抗日、保衛台澎金馬等戰役陣亡將士，胡敏越率團於忠烈祠舉行弔謁儀式，行三鞠躬禮，以慰忠勇官兵在天英靈。

每逢回憶先祖父英勇護國精神，身為胡璉將軍後代的胡敏越感概表示，「人生自古誰無死 留取丹心照汗青」 民國三十二年中日抗戰時期，先祖父胡璉將軍留下的五封遺書及祭天文，深深影響吾等後代的價值觀。國軍們為國家犧牲奉獻，長期住在部隊中與家人聚少離多，那種無私無我的盡忠精神是我們當所敬佩的。」

▲▼ ▲▼ 胡璉故居紀念館暨研究中心，今（9）日首次在台北圓山「國民革命忠烈祠」舉行紀念活動，祭典由胡璉將軍孫胡敏越理事長代表國軍後裔主持，。 。（圖／記者任以芳攝）

▲由胡璉將軍孫胡敏越理事長 。（圖／記者任以芳攝）

由於從小被要求寫一手好書法，胡敏越現場展示「春秋存義」。他解釋，「這是先祖父寫下『古有明訓 華夷須嚴辨 春秋存義 身為軍人 死為軍魂 後人視今 亦由今人之視昔 吾何惴焉』，這樣的魂魄和氣度感動上天保守中華民國，因為軍人的奉獻，讓國人享有太平日子。」

回顧過去，胡璉故居紀念館暨研究中心每年都會祭祀活動，因疫情停擺三年，今年適逢「鄂西會戰石牌戰役勝利八十週年」，首次於圓山忠烈祠舉行祭祀活動，意義重大。胡敏越指出，希望透過紀念活動喚醒外界記憶，重新感念當年抗戰期間那些犧牲奮鬥國軍英雄的精神和優良傳統。

胡敏越進一步說，自己常常和孩子講述先祖父胡璉將軍事蹟，當年如何為國家奮戰，全身都是傷。如今現在教育對下一代影響，幾乎是沒有「根」的歷史文化傳承，不知道自己的祖宗從哪裡來，缺少民族認同感，十分可惜。

▲▼ 胡璉故居紀念館暨研究中心，今（9）日首次在台北圓山「國民革命忠烈祠」舉行紀念活動，祭典由胡璉將軍孫胡敏越理事長代表國軍後裔主持，。 。（圖／記者任以芳攝）

▲胡璉故居紀念館暨研究中心常務監事胡蕙霞（圖／記者任以芳攝）

胡璉故居紀念館暨研究中心常務監事胡蕙霞受訪時說，教育永願不嫌晚，之前去金門遇到一群參觀戰地遺址幼稚園小朋友，參與老師問答環節時，其中一名孩童大聲喊出胡璉將軍名字，她立刻送出印有胡將軍肖像名片，見到孩童小心翼翼收藏，讓她感到欣慰，印象深刻。

努力延續抗戰歷史精神，胡璉故居紀念館暨研究中心將在5月23號到6月1號舉行「回顧胡璉將軍抗戰之旅」，首先前往金門五通碼頭，昭告胡將軍海葬紀念碑，接著前往湖北武漢紀念「鄂西會戰石牌戰役勝利八十週年」、台海「東山島突襲戰七十週年」暨「金門八二三砲戰勝利六十五週年」。

胡蕙霞透露，「我們23號先去金門，胡璉將軍當年獲得的青天白日勳章在莒光樓展示，預計27號抵達湖北宜昌石牌戰役遺址，當年胡璉將軍在此沐浴更衣祭天召告祭天文。胡敏越理事長也會在那一天，效仿先祖父精神，沐浴更衣念祭天文。」

▲▼ 胡璉將軍 。（圖／翻攝 百度）

▲ 胡璉將軍 。（圖／翻攝 百度）

號稱連毛澤東都怕的「護國神將」，回顧胡璉將軍抗戰事蹟，1943年（民國三十二年）5到6月間，日軍為打通長江上游航線、控制洞庭湖產糧區，發動鄂西會戰，陪都重慶告急。時任國民革命軍第六戰區司令長官陳誠，下令其部所屬各部隊堅守「鄂西會戰石牌戰役」，指當時西陵峽的石牌要塞扼守長江三峽的要地，要塞如被日軍攻破，將威脅到通往重慶之障壁。

陳誠命令長江上游防衛軍十八軍(軍長方天)下轄的11師（師長胡璉）及18師(師長羅廣文)死守，此戰國軍勝利後師長胡璉榮獲青天白日勳章，該枚勳章現存於金門莒光樓。

台海「東山突襲戰役」是在1953年（民國四十二年）韓戰停戰協定簽署前，由美國中情局CIA在台掩護機構「西方公司」，與我傘兵空降部隊合作策劃的突襲行動，由時任金門衛司令官胡璉率領萬餘名國軍，對位於福建和廣東二省交界處的東山島發起之突擊作戰。

「金門八二三砲戰」發生於1958年（民國四十七年）八月二十三日下午，連續四十四晝夜中共發射近四十八萬顆砲彈，震驚中外，有賴台澎金馬萬眾一心，終於戰勝敵人侵略，奠定台海穩定和平的基礎。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／連勝文南下！　國民黨老將宣布退選
快訊／返台打職籃？　陳盈駿心疼老婆：總是一個人在家
幫「大小姐」阻擋郭台銘買疫苗？　李大維反擊了
4千志願役「寧願賠錢也要退伍！」　年輕人真實反應曝
Netflix五月下架201部！　整排神作掰了
峇里島情侶「小紅書全爆出」！神級正妹生前合照瘋傳　網揪疑點
快訊／3歲女童招魂　父擲3允杯痛哭：跟爸爸回家
20歲基隆女拒絕搭訕！　被打到眼窩骨折：爸快救我

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中加外交戰！　陸外交部：奉勸停止挑釁「一切後果加方承擔」

幫「大小姐」擋疫苗？　李大維親上火線反擊：從未有過該談話內容

峇里島情侶「小紅書帳號全爆出」生前合照瘋傳！網路柯南揪疑點

胡璉將軍孫一行祭祀忠烈祠英靈　胡敏越：莫忘根本！永懷國軍精神

26歲妹子「裸貸」！利息滾到2000萬　不雅照慘遭外流給老公同事

一句氣話的代價！　房東「罵死」女大生被判賠85.6萬

快訊／大陸反制加拿大！列加外交官甄逸慧「不受歡迎的人」限期離境

萬里長城唯一留下的「麒麟影壁」　金山嶺長城擁158座敵樓戰台最密集

車位長期遭惡鄰霸佔！地主「1招神制裁」現場照曝　一票人喊解氣

陸「凱盛融英」付費諮詢公司被查　專家簽「免責條款」或涉《反間諜法》

小知識大道理！汽車過戶最容易忽略的秘密大公開

母女過馬路遭孕婦駕車撞　3歲童倒地搶救不治...

奪命畫面曝！母女牽手過馬路遭猛撞　前後車輪輾過…3歲女童慘死

小禎：討論王思佳能更幸福嗎　心疼好友「她也是受害者」

小甜甜遭前夫控虐狗「愛犬噴血見骨」　怒揭過程...她爆氣反擊：有毛病！

母女牽手過馬路遭孕婦猛撞　父失3歲愛女：一定討公道

越南媽決心讓1歲兒斷母乳　心疼孩緊抓自己：好想哭...

南投男「被斷雙掌」丟包急診　斷掌丟橋下找不回！7嫌羈押

男巧遇林宥嘉「嗨唱他的歌」　本尊近距離接唱+手心上簽名

郭台銘上台「沉默2分鐘」　郭子乾3度救場：有直播

中加外交戰！　陸外交部：奉勸停止挑釁「一切後果加方承擔」

幫「大小姐」擋疫苗？　李大維親上火線反擊：從未有過該談話內容

峇里島情侶「小紅書帳號全爆出」生前合照瘋傳！網路柯南揪疑點

胡璉將軍孫一行祭祀忠烈祠英靈　胡敏越：莫忘根本！永懷國軍精神

26歲妹子「裸貸」！利息滾到2000萬　不雅照慘遭外流給老公同事

一句氣話的代價！　房東「罵死」女大生被判賠85.6萬

快訊／大陸反制加拿大！列加外交官甄逸慧「不受歡迎的人」限期離境

萬里長城唯一留下的「麒麟影壁」　金山嶺長城擁158座敵樓戰台最密集

車位長期遭惡鄰霸佔！地主「1招神制裁」現場照曝　一票人喊解氣

陸「凱盛融英」付費諮詢公司被查　專家簽「免責條款」或涉《反間諜法》

李多海戴冠冕、連換3副耳環當最美新娘　小資女愛牌婚鞋不到3千元

28歲長髮妹坐河堤邊痛哭　暖警急跨圍欄「陪聊心事」安撫

動物園徵「大鵰工讀生」！時薪418元　應徵首要條件︰恥力要夠

楊小萍遺照曝光　親弟楊慶煌「靈堂低調吐6字」網哀悼：姊弟情深

快記起來！「台東熱氣球光雕音樂會」場次出爐　無人機群飛超美

右轉上國道聞巨響！大貨車駕駛一看嚇傻　YouBike騎士卡輪下慘死

超傻眼！奶爸議員關注嘉義媽咪友善空間　哺乳室竟「只用屏風隔開」

想輕鬆致富成為頂尖人士！必學4大強者思維：解決問題、擁抱變化都是關鍵

裕隆集團配息全出爐　裕日車發7.22元、殖利率近4%

朝野批「終身不得參選」比例失衡　選罷法排黑條款無共識送院會協商

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

大陸熱門新聞

峇里島正妹全裸死在浴缸！生前照曝光

外送員被諷買不起奶茶　一口氣買70杯怒砸

6人餐廳吃龍蝦「天價402萬元」！　真相曝

挖呀挖老師6大黑料真相起底！曝已請假避風頭

搭高鐵被賞巴掌！妹子拒和解慘吞罰單

車位長期遭霸佔！地主1招反制惡鄰哭喊

女大生遭男友殺害埋屍「死刑執行完畢」！家屬激動

峇里島情侶小紅書帳號全爆出！網路柯南揪疑點

超盤理髮店！她被誆「理髮體驗」　出店秒噴16萬

「打錯彩券號碼」顧客不要　老闆買下中133萬

富商尪2年偷吃104次！她正能量爆表不離婚　竟被懷孕小三嗆：不要臉

妹子「裸貸」利息滾到2000萬！不雅照慘外流

挖呀挖老師直播賺10年收入　她被錢砸哭了

幫「大小姐」擋疫苗？ 李大維親上火線反擊：從未有過該談話內容

更多熱門

相關新聞

齊聚紀念抗日名將孫立人　退役上將爆孫案沒「血流成河」與黃杰關係大

齊聚紀念抗日名將孫立人　退役上將爆孫案沒「血流成河」與黃杰關係大

「中華孫立人研究會」今天（9月1日）舉行會員大會，曾任第四軍官訓練班區隊長張民善、高仲源、王詣典、季麟連等多位退役將軍，與孫立人舊屬齊聚一堂，共同追憶歷史，向抗戰名將孫立人的愛國情操與堅強不屈精神致敬。退役上將季麟連爆料說，「孫案」發生之後，沒有「血流成河」，與黃杰將軍有很大關係，所以受到牽連的人數不到三位數。

抗日勝利後日自己縱火燒重傷士兵

抗日勝利後日自己縱火燒重傷士兵

抗日協會紀念光復75周年　邀抗戰老兵出席

抗日協會紀念光復75周年　邀抗戰老兵出席

抗戰神機　廣東撈出鏽蝕的P-40

抗戰神機　廣東撈出鏽蝕的P-40

衡陽發現四具「鴻翔部隊」抗日空降兵遺骸

衡陽發現四具「鴻翔部隊」抗日空降兵遺骸

關鍵字：

抗日戰爭胡璉將軍

讀者迴響

熱門新聞

孕婦輾斃3歲童「肚子裡的賠你」！爸慟：有用嗎

7寶爸網紅認錯了！被轟用小孩賺錢「揭妻崩潰現況」

麻煩了！　周末全台變天

越式洗髮「妹子待2小時超崩潰」！嚇到尿不出

峇里島正妹全裸死在浴缸！生前照曝光

全台連下2天！　梅雨再來時間曝

10催情食物「吃了讓人想色色」！他一試驚呼：硬又持久

王思佳回應假包疑雲！Toyz：她在說謊

即／雄獅突發重訊：檢警進公司搜查

只有3天！超商3款咖啡飲品買1送1

台南女童遭輾亡　路人心疼放鮮花、玩具追悼

台3女星是愛馬仕大戶！1顆包能買北市蛋黃區套房

酒商遭剁雙掌　高大成曝江湖規矩：下次剁腳

逛好市多「只買1物」就閃人　原因曝：當超商逛

過馬路被撞1死1傷！母清醒頻找女兒　丈夫忍悲瞞死訊

更多

最夯影音

更多
小知識大道理！汽車過戶最容易忽略的秘密大公開

小知識大道理！汽車過戶最容易忽略的秘密大公開
母女過馬路遭孕婦駕車撞　3歲童倒地搶救不治...

母女過馬路遭孕婦駕車撞　3歲童倒地搶救不治...

奪命畫面曝！母女牽手過馬路遭猛撞　前後車輪輾過…3歲女童慘死

奪命畫面曝！母女牽手過馬路遭猛撞　前後車輪輾過…3歲女童慘死

小禎：討論王思佳能更幸福嗎　心疼好友「她也是受害者」

小禎：討論王思佳能更幸福嗎　心疼好友「她也是受害者」

小甜甜遭前夫控虐狗「愛犬噴血見骨」　怒揭過程...她爆氣反擊：有毛病！

小甜甜遭前夫控虐狗「愛犬噴血見骨」　怒揭過程...她爆氣反擊：有毛病！

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面