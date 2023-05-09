胡璉將軍孫一行祭祀忠烈祠英靈　胡敏越：莫忘根本！永懷國軍精神

▲ 胡璉故居紀念館暨研究中心在忠烈祠舉行紀念活動。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

胡璉故居紀念館暨研究中心，今（9）日首次在台北圓山「國民革命忠烈祠」舉行紀念活動，祭典由胡璉將軍孫胡敏越理事長代表國軍後裔主持，現場氣氛肅穆莊嚴。談起自己曾祖父在抗戰時期對國家犧牲奉獻，胡敏越接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問指出，莫忘根本，希望藉由每年祭祀胡璉將軍活動，讓外界永懷那一代的國軍奉獻精神和優良傳統。

胡璉將軍紀念活動今出席貴賓有胡璉將軍孫胡敏越理事長、孫女胡敏珍、胡璉故居紀念館館長桂天，劉鼎漢將軍之孫劉國青、全民防衛動員署後備指揮部傅正誠中將，前國安會秘書長胡為真、八二三戰役壯烈犧牲的抗日名將吉星文將軍之子吉民立、抗日名將前大陸工作處鈕先銘將軍之子鈕則堅，嚴佛元將軍子嚴樂潔，李樹蘭將軍孫李煜，全國眷村聯盟謝小蘊理事長等一行約五十位出席。

▲祭典由胡璉將軍孫胡敏越理事長代表國軍後裔主持 。（圖／記者任以芳攝）

正逢今年正逢我對日抗戰之「鄂西會戰石牌戰役勝利八十週年」，台海「東山島突襲戰七十週年」暨「金門八二三砲戰勝利六十五週年」，特擴大祭祀前陸軍第十八軍抗日、保衛台澎金馬等戰役陣亡將士，胡敏越率團於忠烈祠舉行弔謁儀式，行三鞠躬禮，以慰忠勇官兵在天英靈。

每逢回憶先祖父英勇護國精神，身為胡璉將軍後代的胡敏越感概表示，「人生自古誰無死 留取丹心照汗青」 民國三十二年中日抗戰時期，先祖父胡璉將軍留下的五封遺書及祭天文，深深影響吾等後代的價值觀。國軍們為國家犧牲奉獻，長期住在部隊中與家人聚少離多，那種無私無我的盡忠精神是我們當所敬佩的。」

▲由胡璉將軍孫胡敏越理事長 。（圖／記者任以芳攝）

由於從小被要求寫一手好書法，胡敏越現場展示「春秋存義」。他解釋，「這是先祖父寫下『古有明訓 華夷須嚴辨 春秋存義 身為軍人 死為軍魂 後人視今 亦由今人之視昔 吾何惴焉』，這樣的魂魄和氣度感動上天保守中華民國，因為軍人的奉獻，讓國人享有太平日子。」

回顧過去，胡璉故居紀念館暨研究中心每年都會祭祀活動，因疫情停擺三年，今年適逢「鄂西會戰石牌戰役勝利八十週年」，首次於圓山忠烈祠舉行祭祀活動，意義重大。胡敏越指出，希望透過紀念活動喚醒外界記憶，重新感念當年抗戰期間那些犧牲奮鬥國軍英雄的精神和優良傳統。

胡敏越進一步說，自己常常和孩子講述先祖父胡璉將軍事蹟，當年如何為國家奮戰，全身都是傷。如今現在教育對下一代影響，幾乎是沒有「根」的歷史文化傳承，不知道自己的祖宗從哪裡來，缺少民族認同感，十分可惜。

▲胡璉故居紀念館暨研究中心常務監事胡蕙霞（圖／記者任以芳攝）

胡璉故居紀念館暨研究中心常務監事胡蕙霞受訪時說，教育永願不嫌晚，之前去金門遇到一群參觀戰地遺址幼稚園小朋友，參與老師問答環節時，其中一名孩童大聲喊出胡璉將軍名字，她立刻送出印有胡將軍肖像名片，見到孩童小心翼翼收藏，讓她感到欣慰，印象深刻。

努力延續抗戰歷史精神，胡璉故居紀念館暨研究中心將在5月23號到6月1號舉行「回顧胡璉將軍抗戰之旅」，首先前往金門五通碼頭，昭告胡將軍海葬紀念碑，接著前往湖北武漢紀念「鄂西會戰石牌戰役勝利八十週年」、台海「東山島突襲戰七十週年」暨「金門八二三砲戰勝利六十五週年」。

胡蕙霞透露，「我們23號先去金門，胡璉將軍當年獲得的青天白日勳章在莒光樓展示，預計27號抵達湖北宜昌石牌戰役遺址，當年胡璉將軍在此沐浴更衣祭天召告祭天文。胡敏越理事長也會在那一天，效仿先祖父精神，沐浴更衣念祭天文。」

▲ 胡璉將軍 。（圖／翻攝 百度）

號稱連毛澤東都怕的「護國神將」，回顧胡璉將軍抗戰事蹟，1943年（民國三十二年）5到6月間，日軍為打通長江上游航線、控制洞庭湖產糧區，發動鄂西會戰，陪都重慶告急。時任國民革命軍第六戰區司令長官陳誠，下令其部所屬各部隊堅守「鄂西會戰石牌戰役」，指當時西陵峽的石牌要塞扼守長江三峽的要地，要塞如被日軍攻破，將威脅到通往重慶之障壁。

陳誠命令長江上游防衛軍十八軍(軍長方天)下轄的11師（師長胡璉）及18師(師長羅廣文)死守，此戰國軍勝利後師長胡璉榮獲青天白日勳章，該枚勳章現存於金門莒光樓。

台海「東山突襲戰役」是在1953年（民國四十二年）韓戰停戰協定簽署前，由美國中情局CIA在台掩護機構「西方公司」，與我傘兵空降部隊合作策劃的突襲行動，由時任金門衛司令官胡璉率領萬餘名國軍，對位於福建和廣東二省交界處的東山島發起之突擊作戰。

「金門八二三砲戰」發生於1958年（民國四十七年）八月二十三日下午，連續四十四晝夜中共發射近四十八萬顆砲彈，震驚中外，有賴台澎金馬萬眾一心，終於戰勝敵人侵略，奠定台海穩定和平的基礎。