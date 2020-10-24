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抗日協會紀念台灣光復75周年　邀抗戰老兵出席「不要忘記歷史！」

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▲▼全球華人紀念抗日協會舉辦台灣光復紀念活動。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲榮恩之聲合唱團在光復紀念活動上獻唱〈凱旋歌〉。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）

記者蔡紹堅／台北報導

全球華人紀念抗日協會24日下午於國軍文藝中心舉辦慶祝台灣光復75周年紀念活動，邀請了曾經歷抗戰的老兵、台灣抗日烈士後代，以及文史工作者到場，並安排演講、歌唱及短劇表演，以多元的形式講述抗戰期間、日據時代，以及台灣光復的歷史。

全球華人紀念抗日協會理事長曾東生曾在1941年在福建參加李友邦將軍所領導的抗日行動，他在活動上表示，明天（25日）就是台灣光復75周年紀念日，但現在的政府並不紀念，「台灣同胞參與抗日的歷史有明白的記載，我就是親歷者，希望台灣人不要忘記這段歷史事實。」

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▼全球華人紀念抗日協會理事長曾東生。

▲▼全球華人紀念抗日協會理事長曾東生。（圖／記者蔡紹堅攝）

活動上也特別探討了日本「武士道精神」與戰爭的關係，全球華人紀念抗日協會主任王愛華指出，武士道是日本武士崇高的美德，他無意詆毀，但日本軍人卻在台灣、大陸屠殺平民、使用毒氣、進行非人道的人體試驗，甚至還舉辦「砍人比賽」，這完全違背了武士道精神。

王愛華強調，任何一個軍隊作戰時，絕對不能殺害手無寸鐵的平民與戰俘，這是軍人最起碼的標準，若發生這樣的事情，部隊的指揮官應該要負責，接受審判，但日本在戰敗後卻沒有積極的面對與道歉。

▼全球華人紀念抗日協會主任王愛華。

▲▼全球華人紀念抗日協會主任王愛華。（圖／記者蔡紹堅攝）

抗日志士丘逢甲的姪孫女，作家邱秀芷則提到了日據時代下台灣人的生活，她表示，丘家當年所有人都抗日，日據後被清算，上千甲的土地被沒收，生活相當困苦，但在迫害之下，仍堅持後代都要學習漢文，保留自己的文化。

有部分論調肯定日本殖民時代對台灣的建設，包含水庫、農業等，邱秀芷認為，這大多是為了日本的發展所規劃，例如大量的甘蔗、檜木被運往日本，台灣基層人民的生活卻仍相當艱苦，並沒有因此獲得改善。

▼丘逢甲姪孫女、作家邱秀芷。

▲▼丘逢甲姪孫女作家邱秀芷。（圖／記者蔡紹堅攝）

主辦單位強調，75年前，中華民國在歷經了8年對日抗戰後，迎來勝利與和平，台灣也在當年10月25日正式脫離日本長達半世紀的殖民統治，為了紀念這個影響台灣人民至深的日子，感念在日本殖民時期為保存台灣固有文化，及讓台灣得以光復的烈士，特別舉辦本次活動，希望能帶大家回到過去那段歲月，進而珍惜現在所擁有的一切。

▼主辦單位安排短劇，帶領出席者一同合唱國歌、國旗歌。

▲▼全球華人紀念抗日協會舉辦台灣光復紀念活動。（圖／記者蔡紹堅攝）

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