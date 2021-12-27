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抗戰勝利押送俘虜　老將軍目睹日軍自己縱火燒重傷士兵

▲▼「台北市感恩協進會」影片紀實比賽，共計6部得獎影片與一部以眷村為主題的「眷村故事」逐一播放，帶領在場觀眾回到了從前。（圖／主辦單位提供）

▲「台北市感恩協進會」影片紀實比賽，共計6部得獎影片與一部以眷村為主題的「眷村故事」逐一播放。（圖／主辦單位提供，下同。）

軍武中心／台北報導

日本在二戰戰敗之前，台灣幾乎天天面臨盟軍大轟炸，今年88歲的高奶奶娓娓地說，他們當時躲警報，日本警察「很兇」，如果發現有人要逃離台北城，會直接抓人禁止大家離開。台北教育大學碩士生彭鏡蓉與陳奕敏，聯手拍了一部「高謝甘──在台灣日據及光復的故事」，詳實地記錄下當年臺灣在戰火中的殘酷與反思，獲得第七屆『發現、感恩、致敬— 我身邊的戰爭/保台建台生命故事』 影片紀實比賽第一名。受獎時，兩位參賽者說，「從其中讓我們學到很多平時學不到的東西」，更說到「大家都是在一起共同生活的人，要和平相處，不要有戰爭」。

由「台北市感恩協進會」舉辦的影片紀實比賽，12月25日在台北市體育館頒獎。6部得獎影片與一部以眷村為主題的「眷村故事」，總共7部逐一播放，帶領在場觀眾回到了從前。

理事長鍾蕾妮在致詞時表示，70多年前隨國民政府撤退來台的老兵，如今已幾乎凋零，「在時代變遷下，只是少數人的記憶」，但是「歷史不是八股，也不是老人的故事，更不是無味的陳調，而是從中可獲得很多的真實事蹟」，本屆儘管受疫情困擾，但總算在一些小額贊助及關心者的支持鼓勵，才得以讓今年的比賽順利舉辦。

鍾蕾妮表示，過去協會比較專注於抗戰及日據時代的生命故事，但有鑑於年輕後輩已忽略在台灣的中華民國，當年是如何從戰事中建設到能打下如此深厚的實力，因此自第六屆開始，開始增加了「保衛台灣、建設台灣」的生命故事紀實，鼓勵參賽者「發現過往」，也藉此機會多陪老人說說話，多聽老人說生命故事，然後知道他們如何面對生命巨變，思考「我們有現在，應如何感恩他們的付出」，更相信，參賽者必會從中獲得意想不到的收獲。並也鼓勵大家至該比賽粉專觀看前六屆的參賽作品。

▼台北教育大學碩士生彭鏡蓉與陳奕敏作品「高謝甘──在台灣日據及光復的故事」，記錄當年臺灣在戰火中的殘酷與反思，獲得影片紀實比賽第一名。

▲▼「台北市感恩協進會」影片紀實比賽，共計6部得獎影片與一部以眷村為主題的「眷村故事」逐一播放，帶領在場觀眾回到了從前。（圖／主辦單位提供）

今年以些微差距屈居第二的是《無私無愛共存之將》，拍攝者是攝影師華洺鋒，他以今年95歲的黃世忠將軍為題材，敘說成長於抗日戰火的故事。華洺鋒表示，黃將軍是陸軍軍官學校第19期，抗戰勝利後，押送日軍俘虜與日本僑民前往九江的途中，目睹日軍的野戰病院起火，準備撲救時卻被日本憲兵阻止，一問之下才知道是日本人自己縱火，為的是燒死不帶回國的重傷與殘障的日本士兵，可見日本人在戰爭中的殘酷無情，讓我們真的無法想像，也實在的認為唯有和平才能久安。

今年88歲的翁金龍老先生，是土生土長的桃園龜山人，他也特別到了頒獎現場，因為以他為主題的參賽影片《初見空襲》，獲頒「笑談人生獎」。充滿喜感的翁爺爺說，空襲的當下，人們起初並沒有任何警覺，而後才知道事情的嚴重性，慌張到防空洞避難，而那時「皇民化運動」如火如荼的推行，日本校長會拿木劍，敲打講台語的學生，頭被敲了之後都腫了起來。也說之前生活真的很苦，直到十大建設，生活才安定富足起來。參賽者—翁老先生的外孫女也說，雖從小由外公帶大，但直到這次比賽才與外公聊這些，才知外公的這些童年趣事，並說明年將繼續訪問外公外婆發掘更多他們的生命故事。

由銘傳大學廣電系王彤榆等5人合拍的《眷村故事》，獲得本屆的「特別意義獎」。她們表示，現今年輕人與長輩對於兩岸戰爭的看法大相逕庭，但透過這次拍攝，「我們才聽到了長輩對於過去戰爭的回憶和人生經歷，以及他們心中對於戰爭的見解與看法」，這才知道必須以更全面的方向看待「戰爭」這兩個字。也從訪談中反思到，很感激軍人及先烈為台灣付出的努力，更總結「經過戰亂的長輩最真實的想法就是：戰爭再也不要影嚮在這土地上親愛的人們，讓大家都不會也遭受顛沛流離的命運。」

▼頒獎典禮現場展板。

▲▼「台北市感恩協進會」影片紀實比賽，共計6部得獎影片與一部以眷村為主題的「眷村故事」逐一播放，帶領在場觀眾回到了從前。（圖／主辦單位提供）

初三就參加較少為人知的「抗日殺奸團」的百歲受訪長輩—馬浦東老先生在既冷又下雨的天氣，突然的出現，更引起會場一片讚揚聲，馬老特在大會邀請下抽出現場票選的得獎者。

做了30幾部大型歷史記錄片，訪問了3000多位親身經歷者的頒獎貴賓丁雯靜說：依她的經驗覺得「做訪問時，對受訪者是一種心理底層的療癒。他們都是被子彈篩選過的，都是從峰火中走過來的，能聽他們的人生故事是件非常幸運的事」

「台北市感恩協進會」表示，今年參賽影片中的爺爺奶奶共6位，發生事件的地點，則是早期的中國大陸及台灣各佔一半，生命故事的內容面向更是越來越廣及精彩。所以，如果家中長輩曾經歷過抗戰、台灣日據時代、保衛台灣、建設台灣等等，不論當時是「小孩、學生、救護員、軍人、情報員、逃難者、文員、開墾山林者、規劃台灣經濟/教育發展制度者、…」，務必要多與他們聊聊天，儘快把「講當年故事時的情形」錄下來，一起競逐第八屆比賽！讓這個『專屬於老老長輩發聲管道』的活動繼續成功舉辦。

官網：http://1895to1945.blogspot.tw
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