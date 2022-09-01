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齊聚紀念抗日名將孫立人　退役上將爆孫案沒「血流成河」與黃杰關係大

▲孫立人研究會。（圖／記者謝婷婷攝）

▲孫立人研究會成立四周年。（圖／記者謝婷婷攝）

記者鄭文晴／採訪報導

「中華孫立人研究會」今天（9月1日）舉行會員大會，曾任第四軍官訓練班區隊長張民善、高仲源、王詣典、季麟連等多位退役將軍，與孫立人舊屬齊聚一堂，共同追憶歷史，向抗戰名將孫立人的愛國情操與堅強不屈精神致敬。退役上將季麟連爆料說，「孫案」發生之後，沒有「血流成河」，與黃杰將軍有很大關係，所以受到牽連的人數不到三位數。

▲孫立人研究會。（圖／記者謝婷婷攝）

孫立人研究會已成立4周年，會場周邊陳列著60多張孫立人「中國遠征軍抗戰史料」反攻計劃，將歷史完整呈現在眼前。現場除了中華退伍軍人協會代表，更有曾經追隨孫立人的基層幹部、和20幾位由孫將軍教育、養育、訓練的幼年兵。張民善、高仲源、季麟連、王詣典、彭進明、曾金陵、朱亞虎、熊德銓、孫宜成、等退役將領都出席紀念這重要的節日。

▲孫立人研究會。（圖／記者謝婷婷攝）

▲孫立人研究會理事長孫天平。（圖／記者謝婷婷攝）

孫立人將軍次子及研究會理事長孫天平表示，過去兩年因為疫情關係，讓原本預計要舉辦的活動實行起來非常不易，待疫情趨緩，孫立人研究會將開展各項活動，希望大家能踴躍參加，增加見面的機會。

▲孫立人研究會。（圖／記者謝婷婷攝）

▲中華退伍軍人協會理事長吳其樑。（圖／記者謝婷婷攝）

中華退伍軍人協會理事長吳其樑分享說，首先抗戰時多位名將戰績都很少公布，唯有孫立人將軍戰機經常登報，再來因自己從小在南部長大，「讀小學時周圍都是部隊，覺得非常了不起」，長大便決定報考軍校從軍。他接著指出，孫立人將軍到台灣有三大貢獻，「建立軍官訓練團」、「成立幼年兵總隊」、「成立女青年工作大隊」，相當了不起。

▲孫立人研究會。（圖／記者謝婷婷攝）

▲中華學術文教基金會董事長高崇雲。（圖／記者謝婷婷攝）

中華學術文教基金會董事長高崇雲表示，我國國軍為了國家北伐抗日剿匪至今已有多年歷史，身為歷史學、政治學博士的他「對於軍方國家的貢獻，已寫過100多篇的社論，為國軍奮勇的抗日戰爭至上最高的敬意」，也因身為軍人子弟而感到光榮。

▲孫立人研究會。（圖／記者謝婷婷攝）

▲季麟連上將。（圖／記者謝婷婷攝）

季麟連上將軍以「革命情深，肝膽相照」為題報告，39年3月1日孫立人將軍被任為陸軍總司令，一共當了4年又3個月，對於孫將軍的領導大家都很佩服，但是在做參軍長時被以莫須有的罪名遭受誣陷，「稍一不慎就會血流成河」，而為了「孫案」被牽連的沒有到達3位數，關鍵因素就是孫立人、黃杰兩位了不起的上將。

季麟連接著說，孫立人、黃杰兩人深厚的感情是從稅警總隊來的，黃杰從十一軍中將軍長奉命來當第五任稅警總隊總團長，淞滬戰役時黃杰把稅警總隊八個團分成兩個支隊，並請孫將軍擔任第二支隊的司令，最後一戰孫將軍被迫擊砲打中身體13處傷，共昏迷三天，最後找專機把人送到香港請名醫醫治。

▲孫立人研究會。（圖／記者謝婷婷攝）

季麟連指出，黃杰帶著部隊3萬多人，撤往越南富國島，多年後孫立人當上總司令，清楚黃杰對國家的精忠，當時幾乎全數人都不要黃杰部隊回國，但「孫立人堅持讓富國島部隊回來」，於42年底黃杰回國後孫立人便請辭總司令一位。

季麟連表示，黃杰擔任總司令後，很有效的照顧孫立人的部隊，而這段故事是陸戰部隊老振彈部主任原景輝將軍講述的，是當初調查「孫案」小組上尉保防官，所以相當了解這段歷史。

▲孫立人研究會。（圖／記者謝婷婷攝）

▲曾任第四軍官訓練班區隊長的張民善老將軍。（圖／記者謝婷婷攝）

活動進入尾聲時，今天到場的張民善老將軍，也特別受邀致詞，他當時是第四軍官訓練班區隊長，後來曾經六次金門、二次馬祖駐防。他表示，非常感謝今天也參與主辦的安徽同鄉會，幫他過去的經歷匯集成《張民善將軍傳記》，  「今天我能到台灣來是孫將軍調來的，我才能有今天和這些機會」，而這本傳記打算給家人做個紀念。

▲孫立人研究會。（圖／記者謝婷婷攝）

▲大家共同慶祝張民善將軍的95歲生日。（圖／記者謝婷婷攝）

孫立人1900年生於安徽省廬江縣，先後畢業於清華大學、美國維吉尼亞軍校博雅教育學士學位，抗戰爆發後，率部參加淞滬會戰，曾身負重傷；1942年率部參加中國遠征軍赴緬甸抗日，以寡敵眾取得仁安羌大捷。孫立人於1947年被被調台灣，成立第四軍官訓練班訓練和整編軍隊，1955年遭指控涉嫌「兵變」，事後被軟禁33年，1990年病逝，享壽89歲。

在孫立人過世之後，他生前的部屬親友於2019年成立了「中華孫立人研究會」，除了進行孫立人資料及手稿研究，在海內外舉辦孫立人資料的交流展示，對二戰期間中緬抗戰史進行學術研究，並對孫立人有關圖文、影音資料進行研究整理，推動海內外孫立人研究者的學術交流作出貢獻。

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