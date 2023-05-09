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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍白合還有可能？　陳智菡分析：空間不能說沒有

▲▼民眾黨主席柯文哲今日(5/8)正式領表登記，將代表台灣民眾黨參加第16任中華民國總統選舉。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨主席柯文哲8日正式領表登記，將代表台灣民眾黨參加第16任中華民國總統選舉。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨主席柯文哲日前前往中央黨部登記參選2024總統，由於黨內僅柯文哲一人登記，屆時17日民眾黨將正式公告提名。民眾黨發言人陳智菡表示，針對藍白合與非綠大聯盟一事，「空間不能說沒有，但相對來說小」，現在99.9%就是由柯文哲參選到底。

陳智菡9日於《震傳媒》表示，柯文哲被民眾黨提名，代表經過程序確定由柯文哲來參選總統，而後續是否可能因為其他原因，不能直接下定論說沒有，不過現在99.9%就是由柯文哲參選到底，且柯文哲也會對選民有承諾，相信以他負責任的態度來說，幾乎已是底定。

至於有無跟他黨搭配可能？陳智菡說，那要看怎麼配，柯侯配嗎？還是柯郭配？若是如此也要國民黨同意，但她覺得，柯文哲比他們都有資格當總統，因為柯文哲夠認真、夠努力，也有實際執政的經驗，這點是郭台銘較缺乏，不過郭台銘也有企業經營經驗，這點則是柯文哲所不足，但從政壇運作上來說，柯文哲應該才是主將，且可以顧全局，而現在很多人說柯文哲要當副手，是因為國民黨比較大，所以民眾黨當小的，這點她不是很認同。

陳智菡強調，國民黨跟民眾黨要放棄自己的本位主義，同時兼顧自身主體性，柯文哲不可能被整合進國民黨內，反之亦然，「所以要看有無可能用兩個無黨的身分出來選正副總統，不過機率一樣很低，現在柯文哲頭已經洗下去了，馬上民眾黨就要宣布由他來選，因此就是99.9%會選到底。」

陳智菡說，以上這些都是自己的個人思考，就像在前期曾想過，郭台銘有無可能跟柯文哲合作，目前柯文哲已經拿到民眾黨入場券，但郭台銘沒有，且郭台銘也堅持要用國民黨身分，那有沒有可能郭台銘放棄國民黨身分？這樣或許就可以談，各種組合、選擇都要進行沙盤推演，所以不只是「柯郭」、「郭柯」、「柯侯」，也可以是「柯賴配」，沒有說一定是跟藍的合作，跟綠的也可以。

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