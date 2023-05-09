疾管署示警2疾病！腸病毒正式進入流行期　流感再增2死、28重症

▲疾管署疫情中心副主任李佳琳說明最新疫情統計 。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今(9)日表示，國內腸病毒進入流行期，且流感疫情持續，籲請民眾注意環境清消、落實勤洗手及咳嗽禮節，如有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，如出現腸病毒重症前兆病徵或流感危險徵兆，請儘速就醫，以利及早治療。

疾管署指出，上週新增1例腸病毒71型輕症病例，個案為北部3歲幼童，於今(2023)年4月下旬發病，經治療後症狀改善已出院。今年腸病毒71型輕症病例累計9例；另腸病毒感染併發重症病例累計3例，分別感染腸病毒D68型、克沙奇A6型、伊科病毒21型，均為5歲以下幼童。

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依據疾管署監測資料顯示，近期腸病毒就診人次呈上升趨勢且高於2017年以來同期，上週(2023年4月30日至5月6日)國內腸病毒門急診就診計 11,252人次，較前一週(10,230人次)上升10.0%，已達流行閾值(11,000人次)，進入腸病毒流行期，且預期今年可能為多型別流行。

疾管署提醒，腸病毒傳染力極強，在人與人密切接觸、互動頻繁的處所，如家庭、校園及安親班等地方最容易傳播，多型別流行重複感染風險提高，請民眾提高警覺，大人小孩皆應注意個人衛生，落實正確勤洗手以及環境清消，以降低腸病毒感染風險；另由於大人感染腸病毒通常沒有明顯症狀，容易疏於防護而傳染給家中小孩，因此提醒大人工作返家務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂正確洗手，以避免腸病毒危害幼兒健康。

疾管署說明，上週新增28例流感併發重症病例(24例A型H1N1、4例A型H3N2)，年齡介於未滿10歲至90多歲，為20例男性、8例女性，發病日介於4月14日至5月6日，其中19例具慢性病史， 23例未接種本季流感疫苗；另新增2例死亡，年齡為70至80多歲，為1例男性、1例女性，發病日介於4月14日至24日，分別有代謝性疾病、心血管疾病及癌症等慢性病史且均未接種本季流感疫苗，住院後檢驗流感陽性，均感染A型H1N1，經治療後仍未改善，不幸於5月初病逝。

疾管署統計，上週門急診類流感就診人次達 63,485人次，較前一週上升7%，整體趨勢上升且高於2020-2021年同期；社區流行A型流感，近4週合約實驗室分離出流感病毒以A型H3N2為主，惟A型H1N1檢出增加，顯示流感等呼吸道病毒仍持續於社區活動，仍未趨緩。本流感季自去(2022)年10月1日起截至今年5月8日流感併發重症病例累計155例(95例A型H3N2、54例A型H1N1、2例A型未分型、4例B型)，年齡層以65歲以上長者為多(占46%)，86%未接種本季流感疫苗，79%具慢性病史；其中死亡22例(17例A型H3N2、4例A型H1N1、1例B型)，82%未接種本季流感疫苗，均具慢性病史。

疾管署呼籲，流感流行期間，民眾如出現呼吸困難、急促、發紺(缺氧)等危險徵兆，請儘速就醫，以降低併發重症的風險，尤其若是自身及親友為65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意健康狀況。同時提醒醫師，如遇病人符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以掌握治療黃金時間，降低重症風險。