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成本狂飆！星級飯店禮粽佛心「凍漲還加量」　早鳥再打9折

▲▼義大天悅包粽禮盒。（圖／義大天悅飯店提供）

▲端午節將近，粽子食材成本飆漲，但有星級飯店凍漲還加量。（圖／義大天悅飯店提供）

記者許宥孺／高雄報導

今年粽子食材成本雖有調漲，但有星級飯店超佛心，不僅價格持平還祭出加量，不惜成本以五花肉、整塊干貝、鹹蛋黃等豐富食材入料，整顆粽子吸附飽滿滷汁，飄出滿滿的粽葉香氣，早鳥付訂還享9折，8顆葷粽不到千元就能開吃。

義大天悅飯店「古早八寶粽禮盒」傳統風味深受饕客喜愛，每年開賣就被搶購一空，今年不僅重磅回歸還加量，豪邁加入多塊五花肉、整顆干貝，不惜成本準備魷魚絲、鹹蛋黃、香菇、栗子等各式豐富餡料入菜，糯米不僅富含粽葉香氣，還吸附飽滿滷肉醬汁。

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▲▼義大天悅包粽禮盒。（圖／義大天悅飯店提供）

▲▼義大天悅包粽禮盒。（圖／義大天悅飯店提供）

▲▼義大天悅包粽禮盒。（圖／義大天悅飯店提供）

全素口味的「好事花生素粽禮盒」也不惶多讓，主廚以菇類作為主角，包含渾圓肥厚鮑魚菇、鮮美香甜珍珠菇、台式必備大香菇，以豐富多層次的口感，加上芋頭與白果增加香氣甜味，搭配入口即化的軟爛花生，口感綿密且唇齒飄香，讓消費者在佳節裡品嚐端午粽，多了不同的選擇。

義大天悅飯店今年推出葷、素2款禮盒，內裝都包含8顆粽子，即日起至6月22日止均可訂購，5月31日前完成付訂，再享9折優惠，8顆葷粽不到千元就能開吃。

▲高雄翰品酒店推出3款創意粽。（圖／高雄翰品酒店提供）

▲高雄翰品酒店推出3款創意粽。（圖／高雄翰品酒店提供）

高雄翰品酒店表示，近期豬肉與蛋價屢創新高，加上端午節將至，豬肉與鹹蛋黃進貨成本攀漲不少，為了回饋主顧客，飯店決定自行吸收。飯店指出，手工包粽製作過程繁複費時，光是醃漬肉品、炒料、浸泡長糯米等工序就需花費逾3-4天的時間，飯店不計成本，用料實在並且不漲價，就是要把所有山珍海味呈現給每位饕客。

▲芋泥櫻花蝦紫米粽使用來自甲仙嚴選的芋頭自製爆餡芋泥，包裹著慢滷的肉燥以及香味四溢的櫻花蝦、鹹蛋黃、菜脯等餡料。（圖／高雄翰品酒店提供）

▲芋泥櫻花蝦紫米粽使用來自甲仙嚴選的芋頭自製爆餡芋泥，包裹著慢滷的肉燥以及香味四溢的櫻花蝦、鹹蛋黃、菜脯等餡料。（圖／高雄翰品酒店提供）

翰品端午粽年年熱銷廣受消費者好評，精選台灣豬、新鮮香菇、鹹鴨蛋黃等食材，糯米口感粒粒分明，粽葉包裹豐富內餡濃郁香氣好滋味。6入組搭配精緻保冷袋，內含紅麴風味赤肉粽、芋香櫻花蝦紫米粽、香蕈酸菜鴨肉粽各2入，6月4日前預訂享有9折優惠，平均每顆不到百元。

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