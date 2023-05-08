推動海洋保育！花蓮編製2套鯨豚保育教案　可上網閱覽

▲▼透過認識花蓮海域的常見鯨豚，了解海洋生態與鯨魚海豚，落實深化海洋保育。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為了推廣海洋保育理念，花蓮縣政府近年與海洋委員會海洋保育署及黑潮海洋文教基金會攜手合作，辦理多項海洋保育活動與講座，並編製兩份鯨豚保育教案，提供海洋保育教育推廣使用，以在校園種下海洋種子，培養保育精神成長茁壯。

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮海岸線全長175公里，是本島海岸線最長的縣市。縣府團隊響應「向海致敬」政策，依循聯合國永續發展指標SDGs，維護海洋環境的清潔與永續，連續兩年於海洋委員會海洋保育署「海洋環境管理考核」評定為特優，展現出花蓮縣政府守護海洋的決心與成果。縣府農業處並積極整合中央、地方與民間資源，把海洋保育的理念推廣給鄉親與教師學子，讓藍色海洋也成為教育現場。

▲整合中央、地方與民間資源，把海洋保育的理念推廣給鄉親。

農業處長陳淑雯說，縣府與黑潮海洋文教基金會合作多年，培訓海上生態解說員，藉由解說傳達生態價值，推動海洋環教。透過大眾講座，傳遞海洋知識與海洋行動者經驗，建構多元融合之海洋觀點。並舉辦到校推廣講座與教師研習，輔助學校落實海洋教育，培養校園師生具備海洋公民素養。

▲透過大眾講座，傳遞海洋知識與海洋行動者經驗，建構多元融合之海洋觀點。

近兩年花蓮縣政府並編製「七星潭的鯨豚鄰居」與「拜訪鯨豚好鄰居」兩套海洋保育教案，提供學校或是教育團體使用，透過認識花蓮海域的常見鯨豚，引導師生進入海洋環境，了解海洋生態與鯨魚海豚，落實深化海洋保育。教案可於花蓮縣政府農業處網站-資料下載區下載使用，網址：https://lam.hl.gov.tw//dolphin.htm。

▲到校推廣講座與教師研習，輔助落實海洋教育，培養校園師生具備海洋公民素養。

陳淑雯說明，今年度縣府持續於中小學辦理海洋保育校園講座，並每月舉辦「話題潮界線-海洋保育大眾講座」，五月份主題為「獺足金門 一起追尋金門島上的水獺蹤跡」，邀請袁守立博士分享金門歐亞水獺的保育現況，講座訂於5/10晚間7點至9點於孩好書屋（花蓮市明禮路69-2號）舉行。

詳情請見黑潮海洋文教基金會臉書專頁，報名資訊：https://fb.me/e/2M8nbfUE5 ，或電洽黑潮（03-8246700）與縣府農業處保育與林政科（03-8226050）。