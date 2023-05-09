賴清德擬提「反共不反中」？　他諷：論調像藍營、向馬英九學習

▲賴清德代表民進黨競選總統，兩岸論述備受關注。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨總統參選人賴清德日前傳出出兩岸論述將聚焦和平保台、反共不反中，對此，民進黨也做出澄清。但前立委邱毅認為，民進黨的兩岸論調越來越像國民黨，簡直就是向前總統馬英九學習，他也提到，賴清德擬提反共不反中有三個主要目的。

邱毅指出，賴清德的「和平保台論」最近有了新的內容「反共不反中」，這種論調越來越像國民黨，簡直就是向馬英九學習。「反共和反中有什麼不同？」，他批評，何況賴清德不是再三強調是「台獨工作者」，搞台獨不是反中是什麼？民進黨搞那堆去中國化，不就是鐵証如山的反中嗎？

針對傳出賴清德提反共不反中，邱毅認為有三個目的，第一，是想挑撥大陸的內在矛盾，美國人搞的就是這一套；第二，是強調不反中，才可以分享大陸的經濟發展紅利；第三，是做為拒絕九二共識，不與大陸官方政治協商的理由。

邱毅分析，在時任李登輝未盡露台獨真面目之前，就提到「以拖待變」的兩岸政策，而以拖待變就是「拖統」的內涵，其現實的做法就是「反共不反中」，後來李登輝離開了國民黨，但這一套以拖待變的「反共不反中」，卻留在國民黨內，成為國民黨兩岸政策的核心，現在賴清德又向此一路線收歛，民進黨和國民黨在兩岸政策是更加接近了。

針對此傳言，民進黨8日晚間也已發表聲明澄清，賴清德的兩岸立場始終一致，就是「守護台灣」，促進台灣的「民主、和平、繁榮」，同時呼籲他黨勿見縫插針。