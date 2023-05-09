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觀察／藍營反黑金警報作響　賴清德已自清！郭台銘仍靠攏地方派系

▲▼郭台銘參拜雲林西螺福興宮，前縣長張榮味全程陪同。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲郭台銘參拜雲林西螺福興宮，前縣長張榮味全程陪同。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

文／陶本和

鴻海創辦人郭台銘近來極力延攬傳統地方派系支持，向黨中央步步進逼，儘管國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜都已高喊「反黑金」，但民進黨總統參選人賴清德早在甫上任主席之際，就已清理自家門戶。兩相對照，郭台銘舉著藍旗又跟地方派系眉來眼去，這讓國民黨「反黑金」的警報作響，若再沒有實際作為，國民黨與黑金恐怕只會再被敵營劃上等號。

郭台銘近來的選戰策略明確，就是尋求國民黨傳統地方派系支持，以地方包圍中央態勢爭取國民黨徵召。郭台銘7日造訪雲林參拜西螺福興宮，並與前縣長張榮味、前立委張嘉郡會晤；而此前，郭台銘也同框彰化縣議長謝典林、南投縣議長何勝豐、屏東縣議長周典論、大甲鎮瀾宮董事長顏清標等人，都是藍營傳統地方派系要角。

▼郭台銘私訪老友顏清標話家常，標哥招待地方小吃祝心想事成。（圖／郭台銘臉書提供，下同）

▲▼郭台銘私訪老友顏清標話家常，標哥招待地方小吃祝心想事成。（圖／郭台銘臉書提供，下同）

不過，傳統地方派系是否還具影響力？其實從近幾年的選舉結果來看，在民主化的推移下，傳統地方派系、地方黑金政治，已讓民眾反感。舉例而言，台中黑派少主顏寬恒，接連敗給講求空戰、直接訴求民意的陳柏惟、林靜儀可略見端倪。

姑且不談綠營突圍藍營傳統地方派系的例子，國民黨自身在2022年地方選戰，其實也有不過度仰賴地方派系力量的實例，好比現任桃園市長張善政，當時被徵召參選桃園市長後，超脫於派系，最後成功勝出；此外，參選台南、高雄市長的謝龍介與柯志恩，雖然沒能取得最終勝利，但他們在群眾聚集地廟口一波波開講，越過地方派系直接訴求民意、強化空戰等策略，同樣在綠到出汁的選區，逼得對手嚇出一身冷汗。

事實上，在民主化的進程下，傳統地方派系、黑金政治本就該被掃進歷史灰燼。民進黨2024總統參選人賴清德，在上任民進黨主席的起手式，就是強硬處理學倫案、黑道問題，不怕得罪前桃園市長鄭文燦、前新竹市長林智堅，特別是英系要角、總統府國策顧問黃承國。

賴清德對於台南大本營的「黑金問題」也不手軟，回顧今年1月，啟動下鄉座談期間，他當場要求現任台南市長黃偉哲、6名立委及所有議員起身，帶領大家深深鞠躬，向台南市民道歉。他當時表示，敬請檢調單位，對於有問題的人事，該查就查、該辦就辦， 如果有證據該關就關，一連串發言獲得在座黨員、市民的熱情掌聲。

▲民進黨賴清德總統候選人提名記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨賴清德總統參選人提名記者會。（圖／記者林敬旻攝）

回過頭看當前的國民黨2024可能被提名人，一邊是侯友宜，他在黨中央推出「中央選戰策略會報」時，罕見表達對名單中有因炒股案入獄的立委傅崐萁、涉賄選案服刑的台南市前議長李全教的不滿，還說出政黨不應被黑金綁架的重話，侯友宜言外之意再清楚不過了，也因侯是黨內最強母雞，迫使朱立倫最後不得不中止選策會運作，才化解一場茶壺內的風暴。侯友宜反黑金復辟的態度，看在過去本就備受爭議的國民黨地方派系要角眼中，當然別有一番滋味在心頭，而這可能是為什麼中南部地方派系願意積極靠攏郭台銘的原因。

郭台銘採地方包圍中央策略，大動作從南部一路北上造勢，舉著藍旗跟地方派系眉來眼去，這無疑讓朱立倫、侯友宜高喊的「反黑金」警報作響，國民黨若再沒有明確作為，恐怕「國民黨與地方黑金」只會再被政敵劃上等號，國民黨依然是傳統的那個被地方黑金把持的國民黨。

▼黨主席朱立倫（左）、新北市長侯友宜（右）。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼國民黨中常會第一波立委提名 朱立倫 侯友宜 蔣萬安 盧秀燕 張善政。（圖／記者屠惠剛攝）

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