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快訊／楊家俍曝黑歷史棄立委提名　20年前貼文「深夜孤寂需慰藉」觸法

▲▼行政院賴清德院長出席民進黨中執會,會後民進黨發言人楊家俍轉述會議內容。（圖／記者季相儒攝）

▲民進黨桃園市議員楊家俍宣布放棄立委提名資格。（圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨中執會10日將正式公告立委初選候選人名單，然而，今年4月底才剛剛從桃園市第五選區（平鎮龍潭）立委初選勝出的市議員楊家俍9日下午拋下震撼彈，宣布放棄提名資格，並說明自己在20幾年前曾因在網路張貼「深夜孤寂，需要妳的慰藉」短文，觸犯《兒童及少年性交易防制條例》，「最後決定在黨正式提名我的前夕，還是選擇尊重中執會決議的精神，主動向民進黨提出放棄提名資格的申請」。

民進黨今天下午轉貼楊家俍聲明表示，「我是楊家俍，聲明放棄民進黨立法委員選舉提名，20幾年前，我還是一個住在學校宿舍的大學生，那時家庭經濟十分困難，所以兼了多份打工的工作。有一次跟著打工的同事們瞎起鬨，在網路上張貼了一篇題為『深夜孤寂，需要妳的慰藉』的短文。這是我貼過唯一一篇這種文章；除了貼文，也沒有其他動作。誰知年少無知的胡鬧，帶給我的卻是永遠無法磨滅的前科烙印」。

根據判決書內容，楊家俍當年在「台灣KISS網」以「深夜孤寂，需要妳的慰藉」為標題，內容為「台北或新竹佳，希望能有妳一晚的陪伴，一定能帶給你無盡的新鮮感和歡愉，援可，希附照」。

楊家俍表示，警察根據自己貼文的信箱號碼找到了他，從警察局到地檢署，他才驚知在那時僅僅張貼這種文章，就已經違反《兒童及少年性交易防制條例》，即便沒有實際的犯罪意圖，但當時檢察官勸自己這是微罪，如果直接認罪就能以簡易判決獲得緩刑，緩刑期滿沒有再犯就不會留下案底。

楊家俍表示，正在就讀大學的自己，只盼著案子趕快結束，簡易法庭的法官也認為自己一時好奇失慮，所以判了他2個月徒刑，緩刑2年。此後，也沒有再犯任何刑事案件，「我真的以為一切就此結束」。

楊家俍強調，「我當時確實沒有實際犯意，更沒有侵害任何人的身體或權利，也僅止於網路貼文。後來因為當時亦有多人受此法令入罪，以至於許多學者專家及律師都認為這樣的執法顯有爭議，之後經大法官解釋後，電子訊號、電腦網路等媒體也有了明確的分級制度」，但也因此留下他人生中唯一的前科，年輕時因一篇貼文莫名其妙犯下的錯，現在必須承擔後果了。

楊家俍指出，日前民進黨中執會通過修正「提名條例」，把曾犯《兒童及少年性交易防制條例》相關之罪，也列入禁止提名參選，雖然這個規定還沒經本黨全代會通過，即便未來召開全代會依提案通過；但明天的中執會只要完成提名程序，他就是民進黨正式提名的立委候選人，修法也不能回溯影響自己被提名的資格。

楊家俍表示，「不過我贏得初選之後，常常輾轉反側一夜難眠。我擔心因為我個人的瑕疵，會不會影響了黨的改革腳步，甚至造成2024大選中不必要的爭議。最後決定在黨正式提名我的前夕，還是選擇尊重中執會決議的精神，主動向民進黨提出放棄提名資格的申請」。

楊家俍表示，「我自幼家境艱困，但自食其力完成學業，半輩子清清白白，今天選擇坦然為曾經犯過的錯付出代價。令大家失望，也帶來困擾，向民進黨和支持我的朋友深深致歉」，無論民進黨提名什麼人，取代自己參選，他也都會竭盡全力輔選，再一次深深致歉。

根據立法院法律系統，查詢當年《兒童及少年性交易防制條例》規定，該條例明定，「以廣告物、出版品、廣播、電視、電子訊號、電腦網路或其他媒體，散布、播送或刊登足以引誘、媒介、暗示或其他促使人為性交易之訊息者，處5年以下有期徒刑，得併科新臺幣100萬元以下罰金」。

▼楊家俍今天宣布放棄立委提名資格。（圖／民進黨提供，下圖同，點圖放大）

▲▼民進黨桃園市議員楊家俍宣布放棄立委提名資格。（圖／民進黨提供）

▲▼民進黨桃園市議員楊家俍宣布放棄立委提名資格。（圖／民進黨提供）

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