美議員「炸台積電」說法瘋傳　綠委對照前後文：抖音放出的認知作戰

▲美國眾議員莫頓（Seth Moulton, D-MA)。（圖／總統府直播）



記者杜冠霖／台北報導

兩岸局勢緊張，在全球半導體佔關鍵地位的台積電，也成為兵家必爭對象。近期有網路影片指出，若中共犯台，美國會率先炸毀台積電，引發國內議論。對此，民進黨立委劉世芳9日表示，在抖音出現的東西都是被剪一部分有利於他們（中共）的，從前後文去對照，就會知道所謂炸掉台積電是抖音所放出來認知作戰的訊息。

米爾肯研究所（Milken Institute）3日舉辦全球論壇「中國和美國：駕馭戰略競爭」小組討論會中，眾議員莫頓的發言片段遭到抖音平台影片斷章取義，影片中他直言，應該讓中國清楚知道，若要入侵台灣，我們（美國）就要炸掉台積電，「我只是拋出這個想法，並非是最佳策略，只是一個例子，當然台灣不會喜歡這個想法。」

而根據「梅肯研究院」官網影片，事實上莫頓在談及晶片問題時表示：「好的，你知道的，我指的是，這是為了嚇阻而提出的有趣想法之一，這是要向中國表明，如果你入侵台灣，我們將炸毀台積電。」

他指出：「我只是拋出這個議題，不必然因為這是最佳策略，而是此為一個例子，當然台灣人確實不會喜歡這個主意，對吧？」

莫頓接著說：「當我們認真考慮這個策略需要如何進行，我們必須再想想，第二及第三種情況會產生什麼後果，這將對我們造成何種影響，我們將促成非常成功的中國國內晶片產業嗎？最終將趕上我們嗎？」

前美國國防部政策次長佛洛諾伊（Michele Flournoy）回應，不能炸掉台積電，「如果你那麼做，在第一年將對全球帶來2兆美元的經濟衝擊，更讓全球製造停滯，這是個糟透了的主意。」

對此，劉世芳表示，在抖音出現的東西都是被剪一部分有利於他們（中共）的，還是相信在數位時代，尤其台灣人使用網路的比例已經是全球最高量，從前後文去對照，就會知道所謂炸掉台積電是抖音所放出來認知作戰的訊息。

至於2024大選進入空戰階段，副總統賴清德是否會使用抖音宣傳？劉世芳表示，抖音已經在公部門禁用，若現在要在哪個陣營繼續用抖音方式，也就是白白把許多台灣人的個資送給中共參考，所以不僅是賴清德陣營，也希望其他總統候選人陣營盡量少用抖音，因為這是對全民國家資安防衛上的一部分。

劉世芳指出，除了抖音外，台灣也有很多社交軟體，不管是Line、臉書、IG等，都可以達到競選空戰效果，所以認為不用抖音是正確選擇，更何況，全世界民主國家對抖音禁、限用都有在陸續進行，何必把台灣重要人物個資白白送給中共參考？