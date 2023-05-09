峇里島情侶「小紅書帳號全爆出」生前合照瘋傳！網路柯南揪疑點

▲峇里島情侶生前帳號被挖出。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

記者鄭思楠／綜合報導

印尼峇里島五星級洲際酒店近日發生一起離奇命案，造成2名中國遊客死亡，而且死狀悽慘，當地警方確認「排除第三人盜竊行兇的可能」。該案在陸網引發巨大討論，2名死者的小紅書帳號被肉搜出。有網友驚見女死者是一名神級正妹，更發現男友帳號收藏了「領證（登記結婚）攻略」，眾人質疑死因稱，「怎麼可能互殺。」

女死者程女出生於2001年12月，來自江西，是南昌工學院學生，還未畢業。男死者李男出生於1998年11月，來自廣西，2人為情侶關係。

據當地警方表示，2名死者私人物品沒有丟失，排除第三人盜竊行兇的可能。此外，女方家屬已飛抵峇里島，當地法醫經過女方家屬同意對女死者屍體進行了解剖。

▲網友柯南上身。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

據《瀟湘晨報》報導，大陸有網友找出該情侶的社交平台帳號，還發布女方照片稱為程女本人，並依據死者帳號IP地址信息及收藏貼文等推測近期經歷。這些貼文引起眾多關注，目前被曝光的2個帳號下，留言區不斷更新，多數人表示「安息」或為案件猜測。

此外，還有網友曬出疑似男死者的帳號，「天哪，她男朋友的收藏裡有在哪裡領證最方便，他想娶她，他們感情這麼好，怎麼能說是互殺。」但有網友稱，這是女方另一個帳號。也有網友勸阻表示，「在沒有指向性證據的前提下，不要過度關注，對家屬造成二次傷害，將心比心，嘴下留情！」

據悉，該帳號發布了一對男女在酒店拍攝的個人照片、房間場景等。

湖南睿邦律師事務所執行主任劉明提醒，如果所發布照片確為案件當事人，未經家屬同意擅自發布及拼湊其生活細節，將涉嫌侵犯當事人肖像權、名譽權及隱私權等。

8日，小紅書平台方回應，平台方沒有許可權隨意去封用戶帳號，將上報回饋，如有人私自將照片下載並發布在本平台，大家可以舉報。