飯店吃Buffet「被收2次錢」他怒轟　律師細看1點...卻不挺了

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前到台北一間飯店吃自助餐，沒想到他和女友先後結帳，店家竟未發現，因此多收了一次錢，事後他打電話反應，雖然店家有道歉並退款，但整個過程的處理方式讓他頗為不滿。對此，律師林智群直言，餐廳的確出錯在先，但對於苦主在意的點不以為然，忍不住吐槽「你們吵架干餐廳什麼事情？」

該名網友在「爆料公社公開版」寫下長文，月初時他特地從台中北上，與女友到台北一間飯店吃Buffet，原本是女友要請客幫他慶生；然而吃到一半，服務生就來桌前先結帳，「當時女友不在，我想說我是壽星，出示證件也很合理，就把帳結了。」

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直到前幾天，兩人吵架翻起舊帳，他吐槽女友，生日那天竟忘記請自己吃飯；沒想到，對方卻立刻反駁，表示那一餐明明是她出錢的，於是兩人各自翻出發票，這才發現結了兩次帳。

就這樣，網友氣得打電話詢問，而店家確認後才道歉，並請他將發票拿回飯店刷退，「我表明我在台中，無法送發票過去，他們就說麻煩我去寄？我不禁懷疑，難道做錯事的是我？所以我活該花自己時間去幫他們寄發票？」

隔天，飯店主管終於打給他，除了表示歉意外，也請他提供匯款帳號，同時強調發票不用寄回了。這讓苦主忍不住火大，「一樣沒關心我跟女友吵架怎麼了，也沒有任何補償措施，我很好奇，一般高級酒店遇到這種問題，都怎麼做危機處理的？」

▲律師吐槽，情侶吵架跟餐廳無關。（圖／翻攝自臉書／林智群）

對此，林智群直言，餐廳重複收費當然不對，不過退款需要報廢發票，也是正常程序，「配合一下會花很多時間嗎？不爽就不要配合，也沒關係。」

不過他話鋒一轉，「最後餐廳連發票也不要了，直接退款，你還在意餐廳沒關心你跟女朋友吵架的事情？要不要餐廳派服務生幫你安撫女朋友啊？你們吵架，干餐廳什麼事情？」

而網友們則紛紛回應，「不然你是要怎樣」、「這對情侶溝通是有多不良」、「實質的事情處理完了，可以開始情緒道德勒索了」、「明明吵架跟付兩次錢是兩回事，硬要扯一起」；但也有人質疑餐廳，「這是哪家的POS系統，這麼低級的錯誤，沒道理啊！」