　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

飯店吃Buffet「被收2次錢」他怒轟　律師細看1點...卻不挺了

▲▼付錢,結帳,刷卡,現金,拆單。（示意圖／達志影像）

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前到台北一間飯店吃自助餐，沒想到他和女友先後結帳，店家竟未發現，因此多收了一次錢，事後他打電話反應，雖然店家有道歉並退款，但整個過程的處理方式讓他頗為不滿。對此，律師林智群直言，餐廳的確出錯在先，但對於苦主在意的點不以為然，忍不住吐槽「你們吵架干餐廳什麼事情？」

該名網友在「爆料公社公開版」寫下長文，月初時他特地從台中北上，與女友到台北一間飯店吃Buffet，原本是女友要請客幫他慶生；然而吃到一半，服務生就來桌前先結帳，「當時女友不在，我想說我是壽星，出示證件也很合理，就把帳結了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

直到前幾天，兩人吵架翻起舊帳，他吐槽女友，生日那天竟忘記請自己吃飯；沒想到，對方卻立刻反駁，表示那一餐明明是她出錢的，於是兩人各自翻出發票，這才發現結了兩次帳。

就這樣，網友氣得打電話詢問，而店家確認後才道歉，並請他將發票拿回飯店刷退，「我表明我在台中，無法送發票過去，他們就說麻煩我去寄？我不禁懷疑，難道做錯事的是我？所以我活該花自己時間去幫他們寄發票？」

隔天，飯店主管終於打給他，除了表示歉意外，也請他提供匯款帳號，同時強調發票不用寄回了。這讓苦主忍不住火大，「一樣沒關心我跟女友吵架怎麼了，也沒有任何補償措施，我很好奇，一般高級酒店遇到這種問題，都怎麼做危機處理的？」

▲。（圖／翻攝自臉書／林智群）

▲律師吐槽，情侶吵架跟餐廳無關。（圖／翻攝自臉書／林智群）

對此，林智群直言，餐廳重複收費當然不對，不過退款需要報廢發票，也是正常程序，「配合一下會花很多時間嗎？不爽就不要配合，也沒關係。」

不過他話鋒一轉，「最後餐廳連發票也不要了，直接退款，你還在意餐廳沒關心你跟女朋友吵架的事情？要不要餐廳派服務生幫你安撫女朋友啊？你們吵架，干餐廳什麼事情？」

而網友們則紛紛回應，「不然你是要怎樣」、「這對情侶溝通是有多不良」、「實質的事情處理完了，可以開始情緒道德勒索了」、「明明吵架跟付兩次錢是兩回事，硬要扯一起」；但也有人質疑餐廳，「這是哪家的POS系統，這麼低級的錯誤，沒道理啊！」

❤4大瓶洗衣精399、1包不到12元衛生紙、資生堂防曬乳、台東頂級鮮蛋！超殺優惠夯品...免會員、快速結帳

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
社區保全闖屋想硬上　女住戶遭脫內褲嚇瘋
快訊／剛下車遭輾斷雙腳！　緊急送醫不治
快訊／地檢署墜樓！　女開完庭「4樓落下」
文蛤大量暴斃！　「開嘴」死亡
包養2校長染指18學生！　陸超淫蕩教育局長「狂睡103女教師
快訊／竹北天坑原因出爐！　特斯拉車損列管

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

疫情風險仍在！近5成癌友確診曾延誤治療　人氣插畫家演繹生命兩難

飯店吃Buffet「被收2次錢」他怒轟　律師細看1點...卻不挺了

快訊／醫爆「新北有人吃A肝莓驗出陽性」　3同住家人檢驗結果出爐

八成文蛤「開嘴」死亡　台西養殖業者損失慘重！疑忽旱忽雨造成

瑜伽褲底貼護墊！他不滿女友「沒穿內褲」健身　妹子秒懂喊冤

1類人被星宇遺忘！待候機室傻等　回台被告知「行李還在東京」氣炸

彰化這夜市「烤小卷1隻30」　一票人超衝擊！常客：之前更佛

拍攝42年！《蘭嶼記事》潘小俠出書後罹癌　書店號召助籌醫療費

婆家聚餐被逼分攤費用！媳嗆「又沒金山銀山」：憑什麼要我裝笑臉

台南關廟鳳梨化身織材　光華高中「纖縷奇緣」奪冠

網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包？　關穎揭「配貨亂撒錢像比賽」也找代購

王思佳「砸90萬」愛馬仕包已送驗　若代購賣假貨..撂狠話：弄他祖宗18代

星宇大延誤旅客困機場　張國煒一早現身道歉！

星宇機長與塔台對話曝　張國煒稱成田機場反悔

惡劣女高生玩迴轉台壽司　「開蓋沒拿餐」事後還不認

郭台銘上台「沉默2分鐘」　郭子乾3度救場：有直播

台74特斯拉自撞斷兩截！驚悚瞬間影片曝...2年輕男酒駕慘死

《特務家族》張赫.張娜拉再變夫妻　他剃眉、下跪...她也藏祕密

星宇遇成田怪風機上視角　4度重飛猛晃乘客尖叫

星宇害客夜宿機場賠禮盒　含一盒鳳梨酥＋延誤證明

疫情風險仍在！近5成癌友確診曾延誤治療　人氣插畫家演繹生命兩難

飯店吃Buffet「被收2次錢」他怒轟　律師細看1點...卻不挺了

快訊／醫爆「新北有人吃A肝莓驗出陽性」　3同住家人檢驗結果出爐

八成文蛤「開嘴」死亡　台西養殖業者損失慘重！疑忽旱忽雨造成

瑜伽褲底貼護墊！他不滿女友「沒穿內褲」健身　妹子秒懂喊冤

1類人被星宇遺忘！待候機室傻等　回台被告知「行李還在東京」氣炸

彰化這夜市「烤小卷1隻30」　一票人超衝擊！常客：之前更佛

拍攝42年！《蘭嶼記事》潘小俠出書後罹癌　書店號召助籌醫療費

婆家聚餐被逼分攤費用！媳嗆「又沒金山銀山」：憑什麼要我裝笑臉

台南關廟鳳梨化身織材　光華高中「纖縷奇緣」奪冠

送到媽媽心坎裡！網購公開熱門送禮TOP3　母親節當天再送麥當勞美食

女子酒後背靠大樓護欄！竟突斷裂當場摔死　87戶屋主遭提告

快訊／德東飆車王改口拒認罪！冤魂親友淚灑法庭　他頭戴黑面罩落跑

台驊控股首季EPS1.81元　毛利率及淨利率季增18.05%與144.52%

親友欠債千萬幫作保…他慘遭「剁刀砍斷雙掌」丟包！　身分曝光

瑞士涉台報告「台灣具有國家特徵」　陸外交部回應

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　吃對食材不易胖、還對大腦好

保時捷「電動718跑車」紐柏林積極測試中　新平台、最快2024亮相

北港溪高灘地環境整理　五河局將打造溪畔草原親水環境

天才少女11歲讀碩士！「智商162」超越愛因斯坦　夢想殖民火星

南半球女王細肩帶彈奶 「我只是從沙發上坐下去」

生活熱門新聞

梅雨大豐收！　下波「全台再變天」

網賣「運屍袋」694人下單了！買家曝真實用途

偉大母愛！她大叫「抱緊1月嬰」交給婆婆才昏倒

不只星宇航空！　怪風「全體降落失敗」影片曝

她挺星宇開轟：國人旅遊水準有夠低級

大樂透飆4.3億！財運最好4星座4生肖

伊莉公告「永久尊貴會員」終結　會員傻了

雨彈炸4縣市！彭啟明曝整坨水氣將襲台

連千毅微笑合影顏清標！鬆口12字願望

今降10℃！12縣市大雨溼全台　下波變天時間曝

野生彭于晏上街遛狗！天母人嗨翻：要瘋了

即／大雷雨夜襲　4縣市大雨警戒

星宇航空延誤！賠償禮盒內容曝

「小二數學」爸大卡關！正解讓網友歪樓

更多熱門

相關新聞

第七大隊結合知名飯店辦理緊急昇降機訓練

第七大隊結合知名飯店辦理緊急昇降機訓練

台南市消防局第七大隊、所屬分隊，8日下午1時30分在中西區煙波大飯店台南館，與館方合作辦理緊急昇降機操作訓練，由永大電梯專業技士擔任講師，從館方員工角度及消防人員角度來講解緊急昇降機原理、法規規定及操作方法，講解內容精闢詳細，讓館方與消防人員在面對火災時能發揮緊急昇降機的最大功效。

郭台銘再提「政府擋疫苗」　他諷：台積電跟慈濟都沒那麼多戲演

郭台銘再提「政府擋疫苗」　他諷：台積電跟慈濟都沒那麼多戲演

律師：星宇「沒犯錯空間」卻賭了！

律師：星宇「沒犯錯空間」卻賭了！

邁向最後一哩路！高雄車站打造商業旅館大樓　116年營業

邁向最後一哩路！高雄車站打造商業旅館大樓　116年營業

韓國情侶遊台女友陳屍飯店男友聲押獲准

韓國情侶遊台女友陳屍飯店男友聲押獲准

關鍵字：

飯店重複收費飯店Buffet林智群發票

讀者迴響

熱門新聞

梅雨大豐收！　下波「全台再變天」

網賣「運屍袋」694人下單了！買家曝真實用途

偉大母愛！她大叫「抱緊1月嬰」交給婆婆才昏倒

挖呀挖老師6大黑料真相起底！曝已請假避風頭

保全騙女主委上床6次　驚見她找上門嚇傻

不只星宇航空！　怪風「全體降落失敗」影片曝

尹恩惠無私公開急速健康減肥法

孕婦開車左轉猛撞母女　3歲女童送醫搶救不治

即／13台冷氣室外機整排掉落　台中10汽機車慘挨砸

她挺星宇開轟：國人旅遊水準有夠低級

疑金錢糾紛…他遭砍斷雙掌丟包急診！斷掌扔橋下找不回

大樂透飆4.3億！財運最好4星座4生肖

辣人妻健身巧遇鄰居！開房3小時下場慘了

前夫控小甜甜虐狗「喉嚨到肚子都裂開」！怒揭過程

泌尿醫揭「完美交合時間」！嘆：2分鐘真的太短了

更多

最夯影音

更多
網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包？　關穎揭「配貨亂撒錢像比賽」也找代購

網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包？　關穎揭「配貨亂撒錢像比賽」也找代購
王思佳「砸90萬」愛馬仕包已送驗　若代購賣假貨..撂狠話：弄他祖宗18代

王思佳「砸90萬」愛馬仕包已送驗　若代購賣假貨..撂狠話：弄他祖宗18代

星宇大延誤旅客困機場　張國煒一早現身道歉！

星宇大延誤旅客困機場　張國煒一早現身道歉！

星宇機長與塔台對話曝　張國煒稱成田機場反悔

星宇機長與塔台對話曝　張國煒稱成田機場反悔

惡劣女高生玩迴轉台壽司　「開蓋沒拿餐」事後還不認

惡劣女高生玩迴轉台壽司　「開蓋沒拿餐」事後還不認

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面