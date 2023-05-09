大型建設持續推動　台東環保局籲營建工地「落實揚塵防制」

▲台東環保局呼籲營建工地落實揚塵防制。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東的好環境吸引了眾多業者投資開發與建設，目前已有許多公共建設與大型建案持續推動，台東縣政府提醒業者在營建工程粒料運送、堆置、建物拆除及車輛行駛等施工過程，應落實空氣污染防制措施，避免發生塵土飛揚引起民怨及陳情，共同做好環境保護的工作，也會持續監督各項建設的環境品質。



環保局指出，111年台東縣施工揚塵陳情案件計53件，約佔環保陳情案件2%，多採勸導業者即時啟動灑水設施、灑水車或加強防塵覆蓋措施進行改善，但仍提醒營建業主，依空氣污染防制法規定，在營建工程揚塵管制中，若無適當防制措施致引起塵土飛揚行為，於公私場所可罰1,200元至10萬元，工商廠、場可罰10萬元至500萬元。

另外，依空氣污染防制設施管理辦法規定，規範應於工地採行灑水、粒料覆蓋設施，車行路徑舖設鋼板、混凝土、瀝青、粗級配及出口設置沖洗設備等抑制揚塵的措施，違反者，公私場所可罰2萬元至100萬元，工商廠、場可罰10萬元至2,000萬元。

環保局呼籲，各規模大小不一的營建業主、承包廠商確實依法規設置防制設施並維持運作效能，維護好空氣，敦親睦鄰，一起建構永續的城鄉，若民眾發現營建揚塵污染行為，請撥免費專線0800-066-666或環保局電話221999報案，或可透過公害陳情網頁(https://ww3.epa.gov.tw)、手機APP公害報報等方式報案，環保局24小時受理。