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國民美人褲出爐！台灣每十個女生、就有一個穿它

▲▼PP石墨烯,塑崩褲,吳淡如,林美秀,國民美人褲。（圖／業者提供）

【企劃特輯】

究竟是甚麼「褲子」，能讓全台每十個女生就有一個穿它？根據最新出爐的銷售數字，林美秀、吳淡如代言的「PP石墨烯塑崩褲」自2021年上市後，已經售出百萬件，每十位台灣女性就有一位穿過塑崩褲，因為普及率之高，也讓「PP石墨烯塑崩褲」被封上「國民美人褲」的稱號。

「保養、塑身」一褲多用途　「不挑身形」林美秀、吳淡如都能穿！

2021年掀起的塑崩褲風潮，熱度一直不退，也成為「台灣褲史」上的紀錄；「PP石墨烯塑崩褲」成為國民美人褲的原因，主要是「PP石墨烯塑崩褲」一件褲子就具備多種功效，除了是運動褲、塑身褲之外，因為褲子的布料裡有石墨烯材質，還能幫助微循環、增加運動效能；另外，不挑身形都能穿，也是一大賣點，就算代言人林美秀、吳淡如的身形差異大，也是穿同一SIZE的塑崩褲。

▲▼PP石墨烯,塑崩褲,吳淡如,林美秀,國民美人褲。（圖／業者提供）

最新「塑崩褲氣動版」　夏天穿也很涼

「PP石墨烯塑崩褲」也不斷的進化升級，率先把最新的氣動紗科技導入石墨烯布料，今年夏天將推出全新「塑崩褲氣動版」，強調「夏天穿也很涼」的氣動效果。這種科技「氣動紗」是最新的溫控材質，當氣動紗感應到體溫、濕氣升高，纖維會自動伸展、打開氣孔，排出熱氣，一般人觀念裡，夏天穿長版運動褲會感覺悶熱，但這次的「氣動版」就算夏天酷暑穿，也不會悶熱。

▲▼PP石墨烯,塑崩褲,吳淡如,林美秀,國民美人褲。（圖／業者提供）

男款塑崩褲　江宏恩一穿成主顧

今夏，除了全新「塑崩褲氣動版」上市，PP還推出「褲裙塑崩褲」和「男版塑崩褲」兩款新品。因為太多男性消費者詢問有沒有男版塑崩褲，PP根據男性身形開發出兩件式的男款塑崩褲，非常實穿，連「飛龍哥」江宏恩都一試成主顧，現在不管運動或拍戲，到哪都穿這款。

▲▼PP石墨烯,塑崩褲,吳淡如,林美秀,國民美人褲。（圖／業者提供）

台灣製「PP石墨烯塑崩褲」 整件一體成形

「PP石墨烯塑崩褲」熱賣之後，市面上開始出現許多石墨烯運動褲，但台灣製造的「PP石墨烯塑崩褲」採用特殊的機台和製作工法，是唯一「一體成形」的石墨烯褲，不論是伸縮度、塑型力、服貼度、舒適度都遠勝過其他品牌，也讓PP穩坐石墨烯領航者寶座。

▲▼PP石墨烯,塑崩褲,吳淡如,林美秀,國民美人褲。（圖／業者提供）

全新氣動紗 夏天穿也涼的「PP石墨烯塑崩褲-氣動版」哪裡買？
●PP石墨烯官網優惠組：https://ppweb.tw/aj8h8
●東森購物網特惠組: https://chshop.work/0K2fX
●各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/
●PP石墨烯LINE官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr
●心動專線：0800-005-133、0800-520-367
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓、台南市永康區中華路12號14樓-1號

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PP石墨烯塑崩褲吳淡如林美秀國民美人褲

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