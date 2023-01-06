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驟冷、回溫都威脅心臟健康　醫：保護頸部 能有效預防猝死、疾病

驟冷、回溫都威脅心臟健康 醫：保護頸部 能有效預防猝死、疾病（圖／業者提供）

【企劃特輯】

冬天最怕腦中風、心血管疾病發生。醫生指出，頸動脈是供應腦部血流的重要血管，也與許多淋巴及神經連結，當頸動脈阻塞超過5成，就可能造成血液渦流，產生血栓、引發腦中風，因此頸部保暖就特別重要，若沒有做好保暖，恐引起猝死及多疾病的產生。

驟冷、回溫都威脅心臟健康 醫：保護頸部 能有效預防猝死、疾病（圖／業者提供）

 「脖子」保暖很重要 一暖脖子暖全身 避免風寒病痛！
頸部因具三百多個淋巴結及重要穴道，溫差會影響血液循環，容易導致偏頭痛、肩頸痠痛、中風等其他高風險疾病，且根據調查，市售八成以上的圍巾、圍脖不是缺乏保暖效果，要不就是易悶熱不適，也沒有保健效果。
有台灣廠商開發出一款「能量修復圍脖」，運用新型紡織科技，加入「莫爾超晶格石墨烯、次微米紡織晶片」科技材質結合所打造，不但可以自動調節人體恆溫、有效改善身體機能且輕巧有型，比起一般厚重傳統圍巾，更有保暖、舒壓、保健三重功效！

驟冷、回溫都威脅心臟健康 醫：保護頸部 能有效預防猝死、疾病（圖／業者提供）

次微米紡織晶片 自動調節修復人體機能 平衡自律神經助安神
「能量修復圍脖」所使用的「次微米紡織晶片」材質，是一種搭載修復醫療波生物訊息的晶片，能主動檢測人體細胞不良狀態，並調節修復，對人體內分泌與神經系統都能有修復、穩定與再生作用。

在舒眠醫學上，能釋放幫助身心放鬆的舒曼波，有效改善自律神經失調、免疫系統低落、降低細胞發炎，並引導人體回歸正常的秩序與節律，解決失眠問題。臨床上，藉由莫爾超晶格化石墨烯與舒曼波同步調頻的實現，可在不使用藥物情況下，讓失眠患者達到短時間入睡的幫助，其睡眠時的腦波平穩性甚至超越了藥物控制的患者。

驟冷、回溫都威脅心臟健康 醫：保護頸部 能有效預防猝死、疾病（圖／業者提供）

衝擊型遠紅外線 加強穿透力、血液循環
除了次微米紡織片外，能量修復圍脖也加入「莫爾超晶格結構石墨烯」材質，與人體產生共振後會釋放出「衝擊型遠紅外線波」，比起一般單放射遠紅外線波，能穿透皮下12公分，大幅提升頸部血液循環、溶解血栓、恢復老化破損的血管壁，進而蓄熱升溫、暢通穴道，且深入頸部淋巴，達到消除全身慢性發炎，預防心血管疾病的發生！

驟冷、回溫都威脅心臟健康 醫：保護頸部 能有效預防猝死、疾病（圖／業者提供）

「PP舒曼波能量修復圍脖」溫暖不悶熱、效果永久有效 成禦寒首選
能量修復圍脖的大面積設計，能覆蓋整個脖頸，透氣度也比其他材質更高，不會有悶熱的問題，氣溫低時，又可以提供比一般織物更好的保暖效能，連續配戴數周也不易產生異味。且因直接將石墨烯崁入纖維中，不會因洗滌就導致的效果喪失，能永久有效。

驟冷、回溫都威脅心臟健康 醫：保護頸部 能有效預防猝死、疾病（圖／業者提供）

臺北市立聯合醫院趙浩昱醫師表示：「透過這條『PP能量修復圍脖』覆蓋頸部後，透過石墨烯釋放的遠紅外線能量，促進全身微循環，是最高醫療等級的保健方式，可說是『戴的保命神器』！」

驟冷、回溫都威脅心臟健康 醫：保護頸部 能有效預防猝死、疾病（圖／業者提供）

戴的救命神器「能量修復圍脖」哪裡買？
●官網優惠組：https://ppweb.tw/aj8bK
●EHS東森購物特惠組：https://chshop.work/uqveV
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓、台南市永康區中華路12號14樓之1
●門市專線：02-2288-7888、06-3120108
●各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/
●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL
●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr
●客服專線：0800-520-367

https://youtu.be/PBX6aLYVe3w

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