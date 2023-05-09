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大三男「考上司法官」創紀錄　現成街頭藝人

圖、文／CTWANT

悠揚的小提琴樂聲飄揚在早晨的台中長青學苑前，一旁公園裡的氣功班學員正聚精會神聆聽提琴手的演奏，路過民眾聽聞絲竹之聲，也停下腳步一飽耳福，這位站在榕樹下盡情演奏的資深街頭藝人，竟是現年82歲、曾任3所法院院長、還當過3所終審法院法官，留學德國獲得法蘭克福大學法律博士的梁松雄。 

大三就考上司法官的前終審法官梁松雄，取得表演藝術類的街頭藝人執照，退休生活精彩充實。（圖／黃威彬攝）

▲大三就考上司法官的前終審法官梁松雄，取得表演藝術類的街頭藝人執照，退休生活精彩充實。（圖／CTWANT提供）

提起梁松雄，資深法界人士都知道他是一代學霸，1942年出生的梁松雄是彰化縣福興鄉的農家子弟，高三填大學志願表時，在親戚建議下選了法律系、順利考上台大，不過他對法律沒甚麼興趣、一直想轉學，大二時看其他同學紛紛參加高等檢定考試，他也跟著考，結果第一名上榜，從此開啟了他的學霸人生。

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榮登高檢榜首後，大學還沒畢業的梁松雄取得參加司法官特考資格，但緊接著上成功嶺接受嚴格軍訓，他把六法全書法條拆成一頁一頁、藏在鋼盔裡，趁出操空檔背誦、記憶，這樣的勤奮苦讀，讓他創下紀錄，成為唯一在成功嶺受完軍訓，馬上考上司法官的大三學生，雖然也有其他人念大學時考上司法官，可是這些人都不用當兵，至於現在大學生不須到成功嶺受訓，當然也更不可能打破他的紀錄了。

此外，梁松雄擔任檢察官和法官期間，陸續考上台大法律研究所碩士班、博士班，辭職赴德國留學獲得法蘭克福大學法律博士學位，返國後先擔任東海大學法律系副教授，再回任法官，又通過了最後一屆的甲等特考，歷任司法院大法官書記處長、嘉義、彰化、台中等3所地方法院院長，及最高法院、最高行政法院、公務員懲戒委員會（現名懲戒法院）法官等要職。

擔任嘉義地院院長期間，梁松雄受邀參加一位同事女兒的小提琴演奏會，突然想起留學德國期間，同學送他一把小提琴，覺得這把遠渡重洋的樂器一直沒用怪可惜的，於是以每小時1500元的學費請同事的女兒教他，從此踏入音樂之門。

擔任台中地院院長期間，梁松雄參加台中高分院舉辦的中區司法美展，以小提琴獨奏演出「青蚵嫂」、「荒城之月」技驚全場，司法界逐漸得知有位留德博士的法院院長竟有小提琴專長。梁松雄從最高行政法院法官退休後，音樂人生更是「一發不可收拾」，不但學鋼琴、長笛，還參加檢定考試，取得鋼琴9級、長笛8級、小提琴8級的資格，除了身為學霸的他天資聰穎，就是他「無論做什麼事，一定盡全力把它做好。」一位以前嘉義地院同事這樣觀察。

 梁松雄是法界學霸，曾任3所地方法院院長及司法院大法官書記處長等要職，司法界資歷相當完整。（圖／讀者提供）

▲梁松雄是法界學霸，曾任3所地方法院院長及司法院大法官書記處長等要職，司法界資歷相當完整。

梁松雄的音樂之路發生過一段插曲，他曾幫忙一位小提琴家到彰化縣立演藝廳舉辦演奏會，曾問對方怎麼樣能買到一把好琴，對方推薦自己的小提琴，開價1萬美元，但琴弓須分開賣、索價3千美元（當時值約9萬元台幣），梁松雄認為他幫過這位小提琴家，應該不至於騙他，於是買下了，事後找人鑑定這隻琴弓，卻只值600元台幣。沒想到這個小提琴家竟然騙到法院院長頭上，梁松雄卻淡然說：「或許我上輩子欠他的。」並未追究。

法官退休後，梁松雄到曉明長青大學學長笛，看到同學報考街頭藝人，他也跟著去考，順利取得台中和南投的證照，並在台中市政府前、一中商圈、中友百貨等地表演，不過有些台灣人對於街頭藝人心存偏見，一個親戚竟說他「做過法院院長，還在街頭當乞丐向人要錢」，家人勸他不要再去街頭拋頭露面，因此他現在以自己舉辦小型演奏會為主，並多次在親友的婚宴場合演奏助興，精彩的退休生活在法界傳為美談。 

 梁松雄考上街頭藝人執照後，曾到台中的一中商圈、中友百貨等地表演長笛、小提琴等樂器。（圖／讀者提供）

▲梁松雄考上街頭藝人執照後，曾到台中的一中商圈、中友百貨等地表演長笛、小提琴等樂器。

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