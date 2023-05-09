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王思佳回應假包疑雲！Toyz揪1細節「她在說謊」　勸2招保名媛人設

記者閔文昱／綜合報導 

王思佳陷入買愛馬仕假包疑雲，她在影片回應已經將包包送去美國鑑定真偽，甚至透露花3倍價錢找代購，若是假的會「弄死他！X他祖宗十八代！」對此，實況主Toyz（劉偉健）認為，王思佳只要把與代購的對話紀錄、匯款證明貼出來就好，根本沒必要將包包拿去驗。另外他還發現，王思佳在說明時「嘴唇顫抖」，以心理學角度分析，「她在說謊」。

王思佳昨在影片中首回應風波，坦言當初跟代購買這個包時花了將近90萬，比原價還貴3倍左右，不過自己也有點害怕，懷疑會不會是被代購欺騙，如果對方給她的確實是假貨，「我X死他！我弄他祖宗十八代！」她透露已經將包包送去鑑定真偽，但因為送驗需要時間，目前還未得到正式結果。

▲王思佳拍片回應假包疑雲。（圖／翻攝自YouTube／王思佳的王美頻道Beauty Wang）

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▲王思佳拍片回應假包疑雲。（圖／翻攝自YouTube／王思佳的王美頻道Beauty Wang）

Toyz 7日在直播中分析王思佳影片，發現她在痛罵「我X媽X翻那個代購」後，嘴唇「微微顫抖」。Toyz自詡為心理學家，強調有相關文章指這種情況是「消極情緒的表現」，說明情緒起伏波動較大，「人在說謊的時候，怕謊言被截穿，會出現嘴巴抖動」，且這段言論也等同是在向大眾打預防針，「可能那個東西是假的唷」。

Toyz直言，王思佳根本沒必要將包包送去美國鑑定，只要公開和代購的對話紀錄、匯款紀錄，並把包包公開審視就好了，但王思佳把責任丟給代購，又不肯公開代購身分，讓他覺得「好像無法提供這些資訊，然後才去找人驗包」。Toyz推測，這個「代購」來頭可能不小，也可能是她的好友，又或者是她自己知道包包是假的。

▲Toyz評論王思佳回應影片。（圖／翻攝自YouTube／Toyz）

▲Toyz評論王思佳回應影片。（圖／翻攝自YouTube／Toyz）

Toyz建議，王思佳若要繼續維持「名媛人設」，首先應該要拍影片道歉並出示代購紀錄，若沒有偽造就「偽造一個」再喊告代購，「自導自演就能止住很多酸民的嘴」；再來是「轉型」，教大家怎麼買假包，還有怎麼當家庭主婦省錢省得有格調、氣質，相信應該會有市場。

Toyz最後也喊話，王思佳好好處理處理這次的事件不會有問題，「思佳姐這沒事！這小事情！你也沒有吸毒、詐賭，台灣人是很健忘的。」

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