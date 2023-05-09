升職加薪了！入夏「5星座」職場上將大放異彩　跳槽留守都旺爆

▲入夏後「5星座」在職場上有機會升職加薪。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

隨著本（5）月6日進入「立夏」節氣，意味著夏天已經來臨，12星座的運勢也都將出現變化。星座運勢網站《小鐵星座》即指出，有5星座在入夏後會過得非常順利，不僅事業上在貴人的幫助下求職能順利，更在職場中有良好表現獲得老闆器重，進而升職加薪。另外生意方面也能夠生意興隆，成為人生勝利組。

巨蟹座

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巨蟹座在今年春季事業運和事業心將會爆棚，求職非常順利，事業上容易遇到貴人，還會有被破格提拔的好運。進入夏季之前，事業可能會有一些變動，但運氣不錯，即便是想跳槽，也是工作一個比一個好。此外，你的能力也很容易被老闆或領導賞識。

巨蟹座只要勇敢一些，多一些自信，把握住上半年木星給你帶來的好運，在這一年裡，你就能會表現非常出色。你如果有一個大點的團體，那麼你也是這個團體的帶頭人，並且能帶出非常不錯的團隊，幹出一番事業。

金牛座

金牛座的人非常的低調，遇到事情總是靠自己去努力，春末時期，金牛會加倍努力實現他自己的人生價值。且金牛座獲得成功後不會去向別人要掌聲，因為他們知道自己的成績是自己努力所得的，他們會把這些喜悅藏在心中。

2023年初夏，木星會將好運帶給金牛座，讓金牛座的職場生涯特別順利，不但能找到理想的工作，還能在職場中大放異彩，取得好成績。

牡羊座

2023年入夏前白羊座將迎來新的鴻運。可以嘗試換一個和以前不同的領域，也就是可以跳槽或創業，都會有新的發展。即便是有一點挫折，也不要害怕失敗，只要勇敢面對，你的誠意將會感動木星，並出現幫你解決問題的貴人，讓你有驚無險，最終會迎來一個完美的結局。通過這一個挫折，也能證明你的能力，讓你在群體之中異常出彩。

此外，你們務必要發揮語言表達、交流和寫作等方面的能力，這些都會讓你脫穎而出，讓你在新的領域展現才能，進而升職加薪。

雙子座

雙子座比較聰明，情商智商都非常高，遇到事情反應特別快，並且能夠很快想到解決方法。由於雙子座的高情商，很多人感覺和他們在一起很舒服，所以雙子座的朋友非常多，並且都是有能力的人，分佈在在各行各業。

在2023年入夏前，雙子座受好運眷顧，職業生涯非常順利，在職場中能發現自己熱愛的工作，即便是加班，也感覺相當輕鬆。在此種狀態下工作，效率自然能提升，更能獲得升職機會。

水瓶座

2023年入夏前，水瓶座受到木星、土星順行的影響，在職場上非常幸運。即便是在商場購物，也可能遇到不錯的工作機會。工作中，水瓶座不僅有貴人相助，順利入職的好運。且入職後，工作團隊都非常有素質，不會遇到職場小人。

此外，憑借著水瓶座的才華，在工作之中很容易得到同事和上級的認可，將會擔任一些比較重要的角色。而處於創業期的水瓶座，生意也會越做越大，就可成為人生勝利組。

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