美國妹來台觀光！靠「3句話」與小黃司機變朋友　爽加LINE神展開

▲美國女子靠著簡單的中文「你、我、朋友」，就與澎湖一位計程車司機成為朋友。（圖／翻攝自TikTok）

圖文／CTWANT

台灣人的熱情與主動，或許真的能跨越語言的隔閡吧！近日有一名美國網友在TikTok分享自己來台旅遊的趣事，描述到自己僅靠著簡單的中文，就與一名澎湖的計程車司機成為好友。就連女子回國後，還持續與該名司機維持著高度的互動，互動頻率甚至比自己的家人還多。

該名網友日前將自己的經歷拍攝成影片，上傳到TikTok上分享給其他網友。影片中，該名女網友表示，他日前與母親一起來澎湖參加國際花火節，除了分享當時看到美麗煙花的感動外，也提到自己與當地一位計程車司機的互動。

該名女子表示，其實早在來台之前，他就學了幾句簡單的中文，而因為他所居住的澎湖民宿地處偏遠，所以他在好不容易叫到計程車後，就靠著自己「國際級」的交友技巧，硬是與司機留下聯繫方式。而在之後數日，該名女子透過簡單的中文口語，就持續叫這位司機的車子。就連女子要返國前，雖然該名司機沒有上班，但還是交代自己的妹妹，帶著這對母女前往機場。

而在女子返國後，該名司機還是持續透過LINE與女子分享自己的日常，有時候是簡單的長輩風早安圖，有時候是自己出遊的照片。而該名女子也十分給面子的給予正面的回應，沒想到兩人的互動就因此逐漸增多。該名女子也表示「目前與司機的互動，遠遠超過自己與家人之間的互動」。該名女子也在影片說明欄中表示「我無法向你表達我有多愛台灣人民。尤其是這個司機！他讓我增加學習中文的動力，這也讓我下次造訪台灣時，可以與每個人『順利的交談』」。

不少網友在看到這段影片後，紛紛留言表示「早安圖文化延續了這份友情」、「歡迎有空再來澎湖玩」、「太神啦長輩早安圖」、「您與人建立聯繫的方式都非常鼓舞人心。下次旅行我要向你學習！」、「你只要把你的位置發給他，他就明白了」、「我仍然會收到來自巴厘島導遊的消息和 Facebook 通知。喜歡在旅行中結交朋友」。

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