國際護師節　台大雲林分院「C出希望」廣邀全民學急救

▲台大醫院雲林分院「國際護師節慶祝大會暨系列活動」，提供民眾基礎急救知識課程並舉辦高齡長照學術研討會探討高齡社會下的健康照護議題。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

「國際護師節」將至，今年適逢疫情趨緩，台大醫院雲林分院今（8）日於虎尾院區舉行「112年國際護師節慶祝大會暨系列活動」，為感謝護理人員長期以來的專業付出。上午舉辦慶祝大會以及提供民眾基礎急救知識課程，下午則舉辦高齡長照學術研討會探討高齡社會下的健康照護議題。

慶祝大會由縣長張麗善、衛生局長曾春美、台大醫院護理部主任胡文郁、台灣大學學士後護理學系主任高碧霞共同出席與會。雲林縣長張麗善特別到場感謝第一線護理人員的辛勞，並準備護師節禮物送給全體護理師，由護理部余春娣主任代表接受，此外亦受邀參加「C出希望」活動，為民眾做CPR示範。

▲台大醫院雲林分院辦理「高齡長照學術研討會」，邀請衛福部長照司祝健芳司長以「中央⾧照政策及未來」主題進行分享。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

護理部主任余春娣表示，今年的國際護師節系列活動首度擴大舉辦，並分為三大主題。分別舉辦「Our Nurses. Our Future.」慶祝大會與「C出希望」急救活動課程，及高齡長照學術研討會，本次活動除表揚年度優良護理人員、優良臨床教師外，並首次舉辦台大醫院雲林分院護理部Logo(部徽)設計比賽，期望透過部徽的設計，為護理師發聲別具意義，慶祝大會活動在照亮護理師的未來，讓他們能夠在護理最前線照護受到保護、尊重和重視，讓護理執業環境更加友善。

院長馬惠明表示，CPR在急救過程中扮演十分重要的角色，活動當天特別安排「C出希望」CPR急救教學活動，透過深入淺出的講解基本救命術（BLS）及自動體外心臟電擊去顫器（AED）使用方法，讓民眾能夠具備基礎的急救知識，提高對於突發事件的應變能力，民眾第一時間的善心舉動，接續與消防救護端、醫院端不間斷地救治，即能串起生命之鍊的希望，避免憾事發生。

▲台大醫院雲林分院辦理「高齡長照學術研討會」，邀請雲林縣衛生局曾春美局長以「雲林縣⾧照政策及未來展望」主題進行分享。



台大醫院雲林分院於下午舉行「高齡長照學術研討會」，旨在探討高齡社會下的健康照護議題。此次研討會邀請衛福部長照司祝健芳司長、雲林衛生局長曾春美就政策面分享，讓與會者更清楚國家在長照發展的相關政策；由於步態及活動功能對高齡長輩相當重要，因此邀請國衛院許志成執行長、郭方琳助理研究員就高齡者行動功能與輔助做分享。

另外也特別邀請致力於高齡長照的周傳久老師分享國際長照，以及龍谷王公司陳誌睿執行長介紹長照科技應用透過學術研討與實務交流，了解相關政策及新局面，以利日後醫院推展長期照顧。

院長馬惠明表示，經過了近一千多個日子的防疫生活，讓護理的工作難上加難，感謝護理師們堅守崗位，提供病人最好的照護、支持，更陪伴家屬共渡每一個人生的難關，為醫院、為病人做最堅實的守護，此次活動希望能夠向護理人員表達感謝之意，讓他們能夠感受到肯定與鼓勵，同時也提高民眾對於基礎急救的認知，以落實公共安全與健康照護的重要性。

▲台大醫院雲林分院「國際護師節慶祝大會暨系列活動」，提供民眾基礎急救知識課程。（圖／記者蔡佩旻翻攝）