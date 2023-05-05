他酒駕左轉肇事「害後座同事摔地爆頭慘死」　無良騎士竟落跑

記者蔡佩旻、戴若涵／雲林報導

雲林縣斗六市4日晚間深夜發生一起死亡車禍！一名移工酒駕載著同事行經斗六工業區第二入口路口時，違規左轉與對向車輛發生碰撞，但他卻獨自落跑，並未對倒地的同事施救，且該路段夜色昏暗。同事3度遭撞輾，當場爆頭慘死，身體還卡在車輛底部，現場撞擊影片曝光，令人感到頭皮發麻。

回顧整起事發經過，2名外籍移工騎乘電動自行車雙載，4日深夜10時26分行經事發路段時，因未遵守路口號誌及未依規定兩段式左轉，與對向一輛賓士發生碰撞，後座乘客當場倒地不起，但騎士卻未施以救援，反倒肇事逃逸。

▲雲林死亡車禍，撞擊瞬間曝光。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

透過行車紀錄器可發現，事發當時夜色昏暗，一輛銀色轎車因閃避不及，撞上躺臥路面的後座乘客，不久後下一輛轎車又直直朝乘客輾去，人當場卡在車底，頭顱破裂慘死，現場則留下大片血跡。

警方獲報後趕抵現場處理，循線將騎乘電動自行車的騎士緝捕歸案，經酒測發現，他酒測值達0.27。經調查，死者為范姓男子，剛來台灣沒幾天，哥哥也在工廠工作；而3名自小客車的駕駛均無酒駕，至於肇事責任歸屬，則有待警方進一步調查釐清。

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