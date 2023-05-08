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「米格-21」墜毀民宅！印度村莊3死3傷　飛行員彈射逃生

▲▼ 印度空軍軍機墜毀。（圖／翻攝自推特）

▲ 印度米格-21墜毀，飛行員及時彈射逃生。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度空軍一架米格-21（MIG-21）戰鬥機8日起飛不久後因技術問題失事，墜毀於一處村莊，飛官雖安全彈射逃生，仍造成3名平民死亡及3人受傷的慘劇。

根據《新德里電視台》，這架戰機8日自蘇拉特加爾空軍基地（Suratgarh Airbase）起飛例行演習，因技術故障墜毀於拉賈斯坦邦哈努芒格阿爾（Hanumangarh）的皮利邦格阿（Pilibanga）附近村莊民宅。據官員說法，機上一名飛行員使用降落傘及時彈射逃生，受到輕傷但並無大礙。

當地居民提到，當時聽見一聲巨響，接著看見降落傘落下，幾秒鐘內戰機就墜毀在村民拉姆（Ratti Ram）家中，導致他的妻子和另外2名女子喪命。警消趕到以前，村民努力用水和沙子滅火。

印度空軍證實，「印度空軍一架米格-21今早在例行訓練中墜毀於蘇拉特加爾附近，飛行員安全彈射，受到輕傷」，事發後緊急派出直升機救援，並已下令調查墜機原因。

警方表示，飛行員盡一切努力避免造成人員傷亡，將飛機迫降於村莊郊區，但仍造成3死3傷的慘劇，已經在墜機事故現場周邊展開救援行動。

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