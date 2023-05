「米格-21」墜毀民宅！印度村莊3死3傷　飛行員彈射逃生

▲ 印度米格-21墜毀,飛行員及時彈射逃生。(圖/翻攝自推特)

記者陳宛貞/綜合外電報導

印度空軍一架米格-21(MIG-21)戰鬥機8日起飛不久後因技術問題失事,墜毀於一處村莊,飛官雖安全彈射逃生,仍造成3名平民死亡及3人受傷的慘劇。

#Watch | Indian Air Force #MiG21 fighter #aircraft crashed near Hanumangarh in #Rajasthan. The aircraft had taken off from Suratgarh. The pilot is safe. More details awaited: IAF Sources pic.twitter.com/3mMKyxQcc6