機會僅1次！捷克總統警告烏克蘭勿倉促反攻　俄盼9日前奪巴赫姆特

▲烏克蘭部隊成員今年4月在巴赫姆特附近地區開火。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯勝利日閱兵將於9日登場，烏克蘭陸軍總司令透露，俄方希望能在這天之前奪取巴赫姆特（Bakhmut）。烏方誓言將盡全力守住這座城市，外界也預期烏方即將發動春季大反攻，不過捷克總統帕維爾近期私下警告烏方領導層，千萬別倉促反攻，一旦失敗將受到重創，不會再有第2次機會。

綜合路透、衛報報導，烏克蘭東部城市巴赫姆特歷經10個多月的激烈交戰，烏克蘭仍保住部分地區，但如今正面臨俄軍越來越大的攻勢壓力。莫斯科把巴赫姆特視為攻擊其他烏克蘭城市的墊腳石，烏克蘭陸軍總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）透露，俄方加強重型火砲攻擊，使用更先進裝備、重新集結部隊，目標在9日之前奪下巴赫姆特。

瑟爾斯基說，敵方正盡一切可能拿下巴赫姆特，「我們的任務是防止這種情形發生。」

▲捷克總統帕維爾。（圖／路透）

外界預期，烏克蘭可能會在近期發動春季大反攻。不過曾擔任北約軍事委員會主席的捷克總統帕維爾（Petr Pavel）私下警告烏克蘭領導階層，不要倉促發動反攻。

帕維爾與烏克蘭總統澤倫斯基、烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）會面時表示，烏方已不再具備去年在哈爾科夫、赫爾松地區發動成功襲擊的那種出其不意元素，無論烏軍實力如何，都將面臨可怕損失，「今年只有一次機會，一定要成功……如果反攻失敗，將重創烏克蘭，因為他們不會再有第2次機會，至少今年不會有。」

帕維爾透露，烏克蘭正準備最多約9個機械化旅進行反擊，不過基輔當局不應該低估俄羅斯，因為俄方還是有足夠人力與設備，就算裝備比較舊，仍有大量彈藥，「攻擊像俄羅斯這樣的敵人將是困難的。」