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俄撤離「最大核電廠」附近1600多人爆恐慌　IAEA：俄烏恐在此激戰

▲▼ 烏克蘭札波羅熱（Zaporizhzhia）居民區遭俄羅斯飛彈攻擊。（圖／路透）

▲烏克蘭預計即將發動反攻，奪回被俄羅斯占領的土地，包括札波羅熱地區。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭預計即將展開反攻，俄羅斯宣布撤離烏國南部札波羅熱地區的18處占領地點，包括歐洲最大核電廠附近城鎮安赫德（Energodar），截至目前已有1600多人撤離，離開的車潮塞5小時之久。聯合國國際原子能總署署長認為，俄方撤離核廠附近居民的決定，意味著兩軍可能在核廠周邊發生激烈交戰。

綜合BBC、衛報報導，俄軍撤離的1600多人當中包含660名孩童，俄羅斯任命的札波羅熱地區首長巴里特斯基（Yevgeny Balitsky）表示，目前撤離者已被安置在伯德揚斯克（Berdyansk）的札波羅熱地區前線地區臨時住宿中心。

針對此事，烏方透露，這已經引發恐慌。烏克蘭梅利托波爾市長費多羅夫（Ivan Fedorov）指出，隨著數千輛汽車離開，過程耗時約5小時，位在撤離區域的商家已經沒有商品與藥物存貨，多間醫療院所把患者轉移至街頭，擔憂攻擊一旦來襲，水電供應可能中斷。

聯合國國際原子能總署（IAEA）6日才警告，現今由俄羅斯控制的札波羅熱核電廠周邊狀況可能很危險，呼籲採取相關行動，確保廠區安全運轉。署長葛羅西（Rafael Grossi）更認為，俄方撤離核廠附近居民的決定，意味著俄烏兩軍可能會在核廠周邊發生激烈交戰。

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