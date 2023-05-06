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今立夏！命理師曝「3大生肖」財旺到發熱　第1名鈔票不斷進帳

▲▼夏天,穿著清涼,美女,靚妹。（圖／記者黃克翔攝）

▲立夏之後氣溫將逐漸升高。（圖／記者黃克翔攝）

實習記者林郁婷／綜合報導

今（6）天凌晨02點19分進入「立夏」節氣，意味著夏天來了，溫度將會逐漸攀升。國際天星命理風水專家邱彥龍老師表示，在立夏這段期間（5/6-5/21），有3生肖的運勢將會隨著炎熱天氣加溫，分別是生肖牛、龍以及兔，其中屬牛的人更是財富累積速度快！

Top3 ： 兔

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屬兔者這段期間錢財容易受突發事件影響，但也不全然是壞事，因為可用另一種形式來化解，只要相信自己的第六感，加上積極行動，能大幅提升偏財運。不論哪種行業，做好服務，財運就會旺，但要特別注意可能有小人來干擾財運，記得多微笑，保持開心的心情做事，並遠離小人，就會有一片美好天地。

Top2 ： 龍

屬龍的人人氣有大幅提升，對財富的敏感度變強，想像的事情都能靠行動完成，但要注意交際費、交通費以及家庭開銷會變多，切記這段期間千萬不要投資，否則容易遇到斷頭事業，也要注意小人來阻擋財路，能夠讓自己開心的事，才會是好事。

Top1 ： 牛

屬牛者溝通是這段期間的功課，先別用腦袋思考，凡事隨心、開心就好，雖然會有點忙碌，但財富累積得很快，人氣也非常旺，只是有好運也還需要努力實踐，才能如虎添翼。只要注意不要被詐騙或與邪魔歪道接觸，就能逢凶化吉。

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