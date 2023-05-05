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「立夏」來了！3生肖運勢加溫　第一名財富累積特別快

文／命理老師 邱彥龍

本周六即將迎來立夏，意味著夏天來了，國際天星命理風水專家邱彥龍老師表示，立夏這段期間（5／6－5／21）有三個生肖，運勢將會隨著炎熱天氣加溫，其中屬牛的人，財富累積特別快，屬龍的人，則是人氣大幅提升，至於屬兔的人，則是能靠第六感走偏財運。

▲節氣 。（圖／stablediffusionweb）

▲立夏節氣。（圖／stablediffusion）

邱彥龍老師一一分析，立夏期間運是最強3個星座分別是：

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Top3 ： 兔

屬兔的朋友，這段期間錢財方面容易被突發的事情影響到規劃，但也不是壞事，因為可以用另外一種形式來解決，請相信你的第六感，加上積極行動的態度，能大幅提升你的偏財運。不論何種行業，做好服務，財運就會很旺，但要特別注意外地或圈子裡的小人來阻止你的財運。記得多微笑，開心的溝通跟做事，且遠離小人，就會有一片美好的天地。

Top2 ： 龍

屬龍的朋友，在這段期間，人氣有大幅的提升，對財富的敏感度變強，你所想像的事情都能靠行動完成，但要注意交際費、交通費跟家庭開銷會比較多，切記這段期間千萬不要投資，否則容易遇到斷頭事業，也要注意小人來阻擋財路。記得能夠讓你開心的事，才會是好事。

Top1 ： 牛

屬牛的朋友，溝通是這段期間的功課，請停止用腦袋思考，凡事隨心，開心就好，雖然會有點忙碌，但積累財富很快，人氣也非常旺，只是有好運也還需要努力去實踐與建置，才能如虎添翼。只要注意不要被詐騙或與邪魔歪道接觸，就能逢凶化吉避災。

▲屬牛朋友立夏期間積累財富很快。（示意圖／達志影像）

邱彥龍老師指出，立夏節氣這16天（5／6－5／21），太陽合相天王星，國家、政府、大企業家、大經濟家，會為了世界經濟環境突發的變化，做出大戰略調整與佈局，嶄新的氣象即將開始。邱彥龍老師建議，隨著舊經濟時代結束，個人也很適合破除舊有觀念進行自我提升，但因為冥王刑木星，影響到自身財富與利益的小人會比較多，要特別注意。還好，這波小人搞鬼殺傷力不大。

邱彥龍老師引用《易林·屯之離》卦曰：『陰變為陽，女化作男。治道得通，君臣相承。』來解釋立夏期間的運勢變化，邱彥龍老師表示，陽變陰，陰變陽，意味著柔弱者變剛強，女性得天時，運會強於男，尤其是雙魚座、牡羊座、巨蟹座，這段時間是大展身手的好時機。

另外，邱彥龍老師也指出，水逆將在5月16日結束，相對的有13種行業也將開始走好運，有利財富的累積，包括文化、藝術、出版、音樂、繪畫、娛樂、五金、建築、地產、礦產、製造業、新聞媒體跟進出口貿易等相關產業，業務能得到進展。

邱彥龍 老師
恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師

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關鍵字：

邱彥龍運勢生肖立夏節氣

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