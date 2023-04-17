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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

給說法／欲遏止詐騙的警示帳戶有什麼問題

▲桃園市季姓女子2年前連續在4家銀行申請帳戶後將存款領光，供詐騙集團使用詐財，檢警查獲卻謊稱想與銀行打好關係，桃檢偵結以違反洗錢防制法起訴。示意圖（圖／視覺中國CFP）

▲警示帳戶裡頭「所有」的資金都不能進出，也不能開立新帳戶，嚴重影響人民的財產權與生存權。（圖／視覺中國CFP）

現代人經常透過網路平台進行各種商品交易或進行其他金融交易，但一個不慎就有可能讓自己的帳戶變成「警示帳戶」而導致財產都被凍結。最近甚至還有新聞案例中，行為人沒做任何事情，帳戶裡的五十幾萬元就莫名其妙遭凍結，導致所有財產都無法使用。警示帳戶是什麼？怎樣能解凍？現行法又有什麼問題？

警示帳戶是什麼

依據《存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法》第3條第1款的定義，警示帳戶指的是，「法院、檢察署或司法警察機關為偵辦刑事案件需要，通報銀行將存款帳戶列為警示者」。簡單來說，就是涉及到詐騙等案件時，為了不讓可疑的金流繼續進出，因此先將帳戶凍結的一種預防手段。

帳戶被列為警示帳戶的話，裡頭「所有」的資金都不能進出（包含所有電子交易、提存款、匯款方式），這段時間也不能開立新帳戶。而該帳戶開立人的其他帳戶則會被列為「衍生管制帳戶」，這些帳戶在這段期間也只能臨櫃辦理提、存款，交易功能大受限制。

該管理辦法第9條第1項規定，警示帳戶之警示期限，從通報時起算的兩年後失去效力，必要時得延長一年，所以最多會長達三年。若要提前解除，原則上必須要等原通報機關（法院、檢察署、警局）再次通報才能解除，而帳戶所有人可以持檢察署不起訴、緩起訴處分或法院無罪、緩刑判決結果，或遭判刑且執行完畢之證明文件，向原通報機關申請解除。

警察權侵害人民財產權、生存權

在詐騙事件層出不窮的現在，制定這項管理規定看似有助於防範詐騙。但在現行規定中，法院、檢察署與警局可以任意對任何有嫌疑者的帳戶進行凍結，這種會嚴重人民財產權、生存權的規定，其法源竟然僅僅只是金管會透過《銀行法》所制定的法規命令，明顯不符合大法官釋字第443條層級化法律保留原則的意旨！

實務上最大的問題就在於，絕大部分的情況，都是由警局直接向銀行通報就能直接凍結帳戶，完全不需要透過向檢察署或法院聲請等程序，讓警察擁有過大的權力。

講誇張一點，如果有人向警察謊報或製造假交易說自己遭到某人詐騙，那對方的帳戶就有可能因此遭到警方通報而被列為警示帳戶，使其在等待檢方調查、法院判決的期間，短則數月、長則兩至三年都無法使用帳戶中的財產，豈不是透過「合法手段」搞垮一個人或一間公司？

警示帳戶之規定應該至少以「法律」的層級定之，且應參考刑事訴訟程序中「羈押」的規定，警察機關或檢方在通報前，應該先向法院聲請並獲許可後始得為之，不然隨隨便便就可以凍結別人的帳戶，使其生活無法自理，不但嚴重影響《憲法》第15條保障人民之財產權，同時也影響到其工作權、生存權！（本文轉載自法操

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