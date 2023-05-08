伊莉論壇公告「永久尊貴會員」沒了！留言秒炸：視同詐欺

▲伊莉永久尊貴會員沒了，大批用戶傻眼。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

伊莉討論區（eyny，伊莉論壇）於2003年創立，站長「天晴」是香港人，論壇限台、港、澳IP登入，會員數超過500萬。不過，因官方近日公告，「永久尊貴會員」要重置為「普通用戶」，使會員瞬間炸鍋，「要動刀就開放退費，否則視同詐欺」、「敢反悔當初說的『永久』，我就敢提告」，可謂怨聲連連。

站長於7日晚間7點半左右，在重要公告區發文，「[公告]安全提問（回答） 和 永久尊貴會員 事宜」，文中提到，「永久尊貴會員計劃」在2015年已停止接受申請，這些會員在2015至2023年的8年間，盡情享用論壇服務和內容，對比有期限會籍價錢，收益性價比非常值得。

[廣告]請繼續往下閱讀...

話鋒一轉，站長指出，「雖然當初永久的意思可能像大家所想的一直到永遠不變，也是象徵很久很久沒有期限的意思，但每個計劃也有完結的時侯，而永久尊貴會員計劃也來到需要終結的時侯」，點出目前遇到的問題。

▲站長公告永久尊貴會員計劃將終結。（圖／翻攝自伊莉討論區）

首先是駭客的駭入，導致有些永久尊貴會員的帳號被拿來販賣，也可能濫發廣告讓帳號被禁訪，或者把破解收集到的帳號，到其他網站進行二次破解，他必須處置一些大量永久尊貴會員的帳號。再來是論壇資源，「永久尊貴會員的存在，導至很多人把帳號共享出去」，站方就得負擔不合乎合理比例的成本支出。

第3點則是，「伊莉長年累月都在使用大量主機、空間和頻寬傳播資源給會員們，這涉及巨大成本開支，我們沒法在只有支出沒有收入下一直很好地經營下去的。」站長第4點提到，其實伊莉近幾年經歷重大難關，總算挺過去，現在是艱難地在支撐，「希望大家體諒取消永久尊貴會員的決定」。

站長強調，「這種付出一次而永遠使用服務的政策不再合乎時宜和情理，特別針對影視類型成本巨大的服務和內容，無可避免需要淘汰。」並表示公告發出之後，他會把因被駭帳號而濫發廣告被禁訪的用戶設回「普通用戶」，並重置密碼，用戶要在登入時以「忘記密碼」功能重設帳號密碼。

▲▼站長公告惹怒不少會員。（圖／翻攝自伊莉討論區）

最後，站長重申，「系統將會在數星期後正式重置『永久尊貴會員用戶組』 為『普通用戶組』，積分將會保留給用戶使用。若用戶有需要可以重新贊助支持我們，曾經是尊貴會員的用戶重新贊助後會得到有期限的尊貴會員，而其他人則是贊助會員。」

公告一出，就有人秒QQ，「代表我影片區的尊貴也要沒了？很久以前，我的帳號就用成雙尊貴了，現在都要沒了……哀」、「這個時間也到來了……遺憾的雙尊貴，禁不過通膨的壓力」、「哭哭，沒了，就這樣沒了」、「永久都不永久了，沒了信用，下次說話誰相信？」

大票會員更是瞬間炸鍋，「講了一堆通膨、駭客的理由，就要動刀砍掉全部永久尊貴會員，這一刀如果砍下去，那伊莉論壇收一收吧」、「永久硬拗成八年，還說非常值得了，真敢」、「取消可以啊！把錢退回來」、「所以我們這些沒借帳號，沒有違規的永久會員該死摟」、「有人共享你們不去抓，要懲罰一開始就支持你們的人？」

還有人直呼，「當時就是為了支持你們才買永久尊貴會員，現在你給我要取消，我當然不同意啊！況且我論壇跟影片區兩種尊貴會員都有買，而且資源是會員大家分享的，不是你們，請做出給永久尊貴會員的優先級別以及vip，什麼叫尊貴會員所拿到所謂的收益性價比已經值得？」

不過，也有少數會員給予支持，「覺得如此改動非常的合理，謝謝你們」、「行啦！國高中時期買的永久會員，到現在已經是出社會的社畜了，也算用回本了。」另外，話題也引發PTT議論，就有鄉民開酸，「這樣算詐騙嗎」、「重新定義永久」、「你的永久尊貴的不是永久尊貴」、「還能這樣的喔？名叫永久，說沒了就沒了。」