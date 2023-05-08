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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「郭台銘不實發言有選舉考量」　總統府：別再以疫情做政治消費

▲▼郭台銘高雄造勢大進場，夫人曾馨瑩、前高雄縣長楊秋興等人陪同。（圖／記者吳世龍攝）

▲郭台銘高雄造勢大進場，夫人曾馨瑩、前高雄縣長楊秋興等人陪同。（圖／記者吳世龍攝）

記者陶本和／台北報導

鴻海創辦人郭台銘7日晚間在高雄鳳山舉辦首場大型造勢活動，致詞時再次提及總統蔡英文派人告訴他，台灣有自己的疫苗，不准買BNT疫苗。對此，總統府表示，郭台銘的發言是不實指控，或許這樣的發言有其選舉考量，但呼籲立即停止不必要的政治操作。

總統府發言人林聿禪7日深夜再次澄清，政府沒有人阻擋疫苗採購，也絕不可能阻擋疫苗採購，疫情期間，政府努力洽購各款合法、有效的疫苗，確保國人健康安全。

林聿禪表示，政府相關部會已多次還原時序說明，所謂政府擋BNT以護航特定疫苗，是毫無邏輯的不實謠言；郭台銘發言是不實指控，或許這樣的發言有其選舉考量，但呼籲立即停止不必要的政治操作，這類的言論，對於當時沒日沒夜與民間捐贈單位合作，投入疫苗洽購的人員並不公平。

林聿禪指出，早在2020年6月起，政府便已開始與包括國際疫苗廠商，進行洽談AZ、BNT及Moderna等疫苗採購合約；而關於BNT疫苗採購，原定於2021年3月後陸續交貨，卻遭遇醫療專業以外的政治因素介入，包括代理商上海復星及背後的官方因素，導致政府與BNT原廠的疫苗直接採購案，產生變數與延遲。

林聿禪還原，在2021年鴻海/永齡基金會表達捐贈疫苗的意願後，在同年6月1日遞件申請、衛福部食藥署於6月12日即核發許可；之後，蔡英文也於6月18日邀請郭台銘創辦人在總統府會晤，盼疫苗採購事宜越快越好。

她說，期間經由政府與鴻海/永齡基金會與台積電等捐贈者共同努力就疫苗運送、保存、施打後監視等執行項目與疫苗廠商協商，並於7月11日完成合約簽訂，由此時序可知，政府積極處理相關事宜，絕無阻擋疫苗採購情事。

林聿禪表示，蔡英文不只一次當面感謝郭台銘、劉德音董事長及證嚴法師的協助，順利採購BNT疫苗。總統府也再次感謝三家捐贈單位的貢獻，讓台灣度過當時疫情挑戰，但再次強調，「政府絕不可能阻擋疫苗採購」。她呼籲，台灣已進入疫後的新階段，盼部分政治人物切勿再以疫情做政治消費，停止不必要的政治操作。

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