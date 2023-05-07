郭台銘指控蔡英文阻擋BNT　指揮中心昔揭因「我國」2字遭杯葛

▲郭台銘高雄造勢大進場，夫人曾馨瑩、前高雄縣長楊秋興等人陪同。（圖／記者吳世龍攝）



記者陶本和／台北報導

鴻海創辦人郭台銘7日晚間在高雄鳳山舉辦首場大型造勢活動，致詞時再次提及總統蔡英文派人告訴他，台灣有自己的疫苗，不准買BNT疫苗。不過，中央流行疫情指揮中心在2022年時已經公開政府採購BNT的過程與時序，揭露是因「我國」2字遭杯葛，打臉所謂政府曾阻擋採購的說法。

郭台銘在晚間造勢場合上指控，過去蔡英文竟然派代表跟他說，不准買BNT疫苗，因為台灣有自己的疫苗了。他聲稱，自己晚上完全沒辦法睡覺，天才亮不想吵醒家人，坐在院子的石頭椅子上寫信給總統。

不過，所謂政府阻擋疫苗的議題已是2021年的陳年往事，國民黨立法院黨團也多次舉行記者會，指控時任衛福部次長的薛瑞元和行政院副院長沈榮津，阻擋工商協進會和全國工業總會買疫苗，沈榮津更致電當時的工商協進會理事長林伯豐，要他別為政府找麻煩。

事實上，根據指揮中心的相關紀錄，郭台銘所說五月下旬到六月中的時間，正是衛福部協力處理鴻海永齡購買疫苗最緊鑼密鼓的期間。衛福部官員指出，鴻海永齡在當年的6月1日遞件、6月10日補件，衛福部在不到兩個禮拜的6月20日就發出專案許可，哪有什麼「不准買」的問題？

該官員表示，事實是後來是鴻海根本拿不出BNT公司要出售的相關證明，被德方「軟拒絕」，最後由總統邀台積電一起出面，才打破這些干擾的環節。這些部分，郭台銘先生絕對記憶猶新，而當時德國的國會議員也公開表示BNT採購的最大阻礙，就是來自北京。

此外，疫情指揮中心在當年也有公布整個洽購BNT疫苗的過程，時任指揮中心發言人莊人祥表示，從2020年開始，政府就積極洽購包括BNT在內的各種疫苗，並進行到議約程序。其中，BNT公司在2020年12月31日提供最終版合約，行政院2021年的1月6日核定採購500萬劑BNT疫苗預算。

莊人祥表示，1月8日BNT公司電郵表示希望把中文新聞稿上的「我國」改為台灣，衛福部隨即修改回傳，但1月15日BNT公司回覆，因重新評估上半年的疫苗供應量及供貨時程，需要將簽約時間延後數週，從此以後，儘管衛福部積極聯繫，皆無下文。

莊人祥當時表示，一直到2021年6月，台積電、鴻海／永齡表達願意協助採購BNT疫苗，政府單位立即組成專案小組，以先採購後捐贈的方式全力促成，後續慈濟基金會也循此模式，迅速完成採購及捐贈程序。

莊人祥強調，BNT疫苗採購過程，指揮中心皆完整揭露，與BNT公司往來的時間軸也清楚顯示，政府積極洽購，沒有任何官員從中阻礙。

▼指揮中心昔公布採購BNT過程。（圖／指揮中心）

