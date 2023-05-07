快訊／郭台銘深夜曝心聲！　人生第一場高雄造勢結束

▲郭台銘人生第一場造勢晚會選高雄。（圖／記者吳世龍攝）



記者曾羿翔／綜合報導



鴻海集團創辦人郭台銘首場大型造勢晚會7日晚間在高雄鳳山登場，主持人郭子乾高喊現場超過2萬人，支持者高舉國旗歡迎，現場拋起彩帶氣氛相當熱血。造勢大會結束後，郭台銘在臉書發文，在台灣政壇「我是個不懂政治語言、鬥爭的新人，沒有想到會有這麼多人為了我站出來，感謝大家成為郭台銘最強的支持。」

郭台銘臉書表示，今天晚上我來到高雄鳳山，與超過兩萬名熱情的支持者，展開我「人生第一場造勢活動」，感受鄉親熱情，讓他一直想起自己從小在板橋長大所用的台語，準備今晚要講的話，很多台語表達一直冒出來，所以我就很認真地都用台語來講，那是我熟悉親切的語言。

▲主持人郭子乾高喊現場超過2萬人。（圖／記者吳世龍攝）



郭台銘還說，兩年前在疫情最嚴重、政府卻無法順利採購疫苗時，我毫不猶豫地聯絡了BNT的老朋友，直接向他訂了1500萬劑，對方說當然沒問題，但只能為我保留45天，蔡總統卻請她的代表來告訴我，「BNT不能買！因為我們已經有自己的疫苗了。」這是我人生中最困難的挑戰，比起過去事業發展中所遇到的都更難處理，我在與政府對抗。

郭指出，當時每天有超過百人染疫身亡，為什麼民進黨要百般刁難這個難得採購大量疫苗的機會？政治考量真的遠勝於人民的性命嗎？對他來說，做這些事情從來沒有任何算計，台灣是我的家，是我一生最願意付出的地方，但是經歷過這次的事件後，我決定放棄原本的退休生活，我要站出來參選總統。

▲現場支持者高舉國旗。（圖／記者吳世龍攝）



文末，郭台銘說道，民進黨近8年來不當地政策及自私地決策，不只讓人民枉失生命，也讓台灣的經濟發展停滯不前，全國百業受到影響，這個局面必須改變！2024，他承諾大家，國家的資源、政策，不會浪費在意識形態的選戰佈局，我會用企業的方式，將每一分錢用在最有效的地方，台灣需要真正會做事的人，所以我要拜託大家，接到民調一定要支持郭台銘，讓我能夠獲得國名黨的徵招，為人民打拼！