日韓兩國元首展開會談！尹錫悅破例辦「歡迎儀式」　慰問石川縣強震

▲南韓總統尹錫悅、日本首相岸田文雄7日在南韓總統辦公室展開會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本首相岸田文雄夫婦今（7）日上午抵達南韓，在參謁完首爾顯忠院後，於下午抵達南韓總統辦公室，南韓總統尹錫悅夫婦在1樓大門入口迎接，並為岸田在草地廣場舉辦歡迎儀式，儀仗隊先後演奏日本、南韓國歌。之後，兩人旋即依序進行少人數會談、擴大會談。

根據韓媒《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，岸田文雄同意重啟睽違12年的「穿梭外交」，在尹錫悅訪問日本東京後，時隔僅52天便回訪南韓首爾。7日下午3時35分（台灣時間下午2時35分），岸田文雄夫婦抵達位於首爾特別市龍山區的南韓總統辦公室，尹錫悅夫婦在1樓正門迎接。

▲尹錫悅夫婦迎接岸田文雄夫婦。（圖／達志影像／美聯社）

尹錫悅穿黑色西裝、繫淡紅色領帶，金建希則穿上粉紅色套裝；至於岸田文雄則身穿黑色西裝、繫深灰色領帶，岸田裕子則穿上白色套裝。

岸田文雄此次出訪南韓的目的為工作訪問，為此尹錫悅特別為岸田破例舉行「歡迎儀式」，在草地廣場鋪上紅毯，儀仗隊先後演奏日本國歌《君之代》、南韓國歌《愛國歌》，之後檢閱儀仗隊時兩人分別向南韓和日本國旗敬禮。

岸田文雄進入一樓大廳簽名、拍攝合照後，旋即於下午3時51分進入二樓，和南韓尹錫悅展開少人數會談。

▲尹錫悅特別為岸田文雄在總統統辦公室草地廣場前舉行歡迎儀式。（圖／達志影像／美聯社）

尹錫悅在致詞時首先歡迎岸田文雄訪韓，並針對不久前日本石川縣強震代表表南韓表達慰問、致哀之意，「雖然重啟穿梭外交足足耗費了12年，但我（韓日）兩國元首互訪僅相隔不到2個月，這代表了新出發的韓日關係正加快速度迎向未來。雖然萬事起頭難，不過一旦有了開頭，就容易成為潮流，我認為現今的韓日關係正是如此。」

尹錫悅強調，韓日兩國關係正全面迎來改善的契機，在如今國際情勢嚴峻、全球迎來多重危機的情況下，韓日兩國間的合作和共存不僅能帶來共同利益，甚至在全球和平繁榮上也扮演必要角色。

針對擱置已久的「二戰朝鮮籍日本非法徵用勞工」南韓大法院（最高法院）判決案，尹錫悅重新引述在哈佛大學時的演說，「我認為，（韓日）兩國必須擺脫，『若無法完全結算過去的歷史，則未來合作上無法踏出任何一步』的思想。」

▲尹錫悅、岸田文雄7日首先展開少人數會談。（圖／達志影像／美聯社）

岸田文雄則表示，日韓雙方在今年3月會談時協議全面強化發展日韓關係、展開對話和合作，「在這之後不到2個月的時間，已經展開多方面的對話。在擴大會談上，我想針對日韓兩國關係進展分享意見，也想討論G7（七大工業國組織）廣島峰會前，包括北韓和印太地區的最近情勢。」

對於尹錫悅向石川縣地震表達慰問，岸田文雄表示感謝。