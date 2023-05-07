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日韓元首聯合記者會！岸田對歷史「深感心痛」　尹錫悅曝未來動向

▲▼日韓元首會談結束後，尹錫悅、岸田文雄7日下午出席聯合記者會。（圖／路透）

▲日韓元首會談結束後，尹錫悅、岸田文雄7日下午出席聯合記者會。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／編譯

日本首相岸田文雄今（7）日訪韓，於下午3時51分（台灣時間2時51分）進入位於首爾特別市龍山區的南韓總統辦公室後，旋即與南韓總統尹錫悅正式展開會談。在經過少人數會談、擴大會談後，兩人出席聯合記者會，發表日韓兩國聲明。

尹錫悅強調日韓兩國恢復合作、對話在關係發展上的重要性，在包括軍事、經濟等多項領域強化合作，表示日方同意南韓派遣團隊視察福島第一核電廠廢水排放情形；岸田則針對南韓在蘇丹協助撤離日本僑民表達謝意，重申繼承1998年《金大中－小淵惠三宣言》和歷屆內閣政府歷史共識，對於南韓過去的歷史遇難者表達心痛之意。

根據《韓聯社》，尹錫悅、岸田文雄結束日韓元首會談後，旋即對外發表聯合記者會，首先他高度肯定日韓兩國重啟睽違12年的「穿梭外交」，認為是發展日韓關係的良好契機，日韓兩國互相分享共同價值，而對於南韓政府在蘇丹協助撤離日本僑民一事，則代表著日韓關係正迎來顯著改善。

▲▼日韓元首會談結束後，尹錫悅、岸田文雄7日下午出席聯合記者會。（圖／路透）

▲南韓總統尹錫悅。（圖／路透）

尹錫悅接受記者提問時，強調4月26日《華盛頓宣言》美韓兩國針對北韓（朝鮮）核武導彈威脅的「強化擴張遏制（延伸嚇阻）方案」不會將日本排除在外。他在記者會上提到，去年11月美日韓三國元首在柬埔寨金邊達成協議，將隨時共享北韓導彈警報資訊，之後將討論具體實施方案，而南韓和日本將在各自推動印太戰略政策時取得緊密合作和溝通。

尹錫悅表示，他十分歡迎今年3月日韓元首會談時雙方協議的外交安保當局對話、國家安全保障會議（NSC）間的經濟安保對話，以及財務長官會議等安保經濟領域合作體正式啟動。

尹錫悅也提到，不久前日韓兩國互相將對方恢復至「白色國家」（貿易優惠國）名單，而南韓全國經濟人聯合會、日本經濟團體聯合會成立的「韓日未來夥伴基金」也將正式啟動。

今年以來3個月內日韓人流往來突破200萬人次，尹錫悅透露，未來日韓兩國間不僅增加往來首都圈的航班班次，甚至兩國非首都圈縣市的航班往來也將致力於恢復至新冠疫情以前的水準。

關於穩固半導體供應鏈，尹錫悅表示他已與岸田文雄達成協議，南韓半導體製造業將攜手日本優秀零組件企業，共築穩定的供應鏈，強化該領域上的合作，以及日韓雙方強化在航太、量子、AI、數位生技領域上強化共同研究開發等合作。

尹錫悅也提到，他獲岸田文雄邀請於5月中旬出席G7（七大工業國組織）廣島峰會，他將在岸田的陪同下前往廣島原爆韓國人犧牲慰靈碑悼念。

另外，尹錫悅提到，岸田文雄同意南韓派遣團隊，前往日本福島第一核電廠，共同檢視核廢水排海，弭平南韓民眾的擔憂。

▲▼日韓元首會談結束後，尹錫悅、岸田文雄7日下午出席聯合記者會。（圖／路透）

▲日本首相岸田文雄。（圖／路透）

至於岸田文雄則強調，他很高興能夠睽違12年重啟穿梭外交，並在今年3月尹錫悅訪日後，在短時間內回訪南韓，對於南韓政府協助日本僑民撤離蘇丹一事表達謝意，同時也感謝致力改善日韓關係的尹錫悅3月願意承擔支持率下跌、在野黨批評的風險，在「二戰日本朝鮮籍強制徵用勞工」大法院（最高法院）賠償判決上做出果斷的決定。

岸田文雄談及日韓雙方展開財務長官對話，在金融、觀光、文化、藝術等多項領域重啟對話和合作，而經濟安保協議體完成第一次的會談；他也提到日韓兩國青年交流的重要性。

針對福島第一核電廠排放廢水一事，岸田文雄表示他其實深知，即使日本獲得國際原子能總署（IAEA）評鑑，在相關資訊上保持公開透明，且將以各種科學驗證數據為基礎說明排放廢水的安全性，但南韓民眾對海洋安全環境仍感到憂慮，因此他同意南韓派遣團隊來日本視察。

而過去日本和南韓之間的歷史糾葛，岸田文雄重申，他繼承1998年《金大中－小淵惠三共同宣言》和歷任日本內閣歷史共識之立場並無動搖；對於二戰朝鮮籍徵用勞工賠償判決則表示，「當時在嚴酷的環境下，許多人經歷極為痛苦、悲傷的事情，對此我自己本身感到非常心痛」。

▲▼日韓元首會談結束後，尹錫悅、岸田文雄7日下午出席聯合記者會。（圖／路透）

報導分析，岸田文雄在今年3月16日、以及此次日韓元首會談上皆未提到「道歉和反省」，不過岸田在記者會上強調，「尹總統3月6日（針對徵用勞工判決）提出解決辦法，在南韓政府的努力下，許多（南韓）人雖然無法忘卻過去沉痛的歷史記憶，卻仍為了未來而願意打敞開心房，對此我深受感動。」

另外，岸田文雄也恭喜尹錫悅4月底訪美行程取得成果，對於北韓核武導彈威脅，應透過美日韓三方同盟震懾北韓。他也承諾，未來日韓穿梭外交將持續進行，而在尹錫悅5月中出席G7廣島峰會時，將致力於和尹錫悅共築信任關係。

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