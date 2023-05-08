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超商涼麵只要49元爽吃！經典麻醬風味回歸　還有限定泡菜冷烏龍麵

▲▼7-11涼麵、滷味。（圖／7-11提供）

▲7-11即日起推出涼麵全品項49元起優惠。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

時序進入立夏，天氣變熱，民眾在正餐的選擇上轉而購買涼麵、御飯糰、滷味等小份量鹹食料理，就有超商自即日起推出涼麵優惠，涼麵全品項可享最便宜49元起開吃，滷味則有任選4入85折優惠，等於一餐百元內就能解決，就近享高CP值的豐盛餐點。

7-11即日起至5/16止推出涼麵全品項49元起優惠價，7-11涼麵商品豐富，近期除了中式經典麻醬風味涼麵強勢回歸，異國風味涼麵也備受歡迎，像是日式風味「泡菜冷烏龍麵」使用日本配方滑溜Q彈的烏龍麵及韓國直輸清脆的韓式泡菜，微辣爽口相當過癮。

以和風洋食為概念開發的7-11西式料理品牌「Ohlala」大獲好評的「鮮蝦明太子冷義大利麵」，為市面上少見的冷義大利麵商品，搭配使用100%日本博多助宗鱈明太子，和辣味唐辛子奶油醬佐柚香明太子醬特調濃郁白醬，口感清爽不膩口，期間限定商品，每年春夏必吃。

▲▼7-11涼麵、滷味。（圖／7-11提供）

▲「星級饗宴－滷味」將陸續拓點至全台門市。

另外，「星級饗宴－滷味」將陸續拓點至全台門市，預計5月底前可於超過3000店吃得到，7-11也同步祭出熱食自助區優惠，即日起至5/30止，星級饗宴-滷味、關東煮、麻辣燙任選4入85折，OPEN POINT會員憑icash2.0、icash Pay、OPEN錢包結帳，購買指定熱食自助區商品滿100元加贈OP點數10點。

▲▼發發最新「芒果假期系列」飲品。（圖／發發The Far Far Farm提供）

▲最新3款愛文芒果手搖杯來了。（圖／發發The Far Far Farm提供，下同）

發發「芒果假期系列」一共網羅3款芒果限定飲品，首推重磅回歸的「發發好芒優格」，是選用愛文芒果結合清爽優格，還吃得到芒果丁，酸甜口感超消暑，再來是這杯「楊枝甘露優格」，層層堆疊葡萄柚寒天凍、新鮮愛文芒果、奶香優格及厚椰奶，最後再加入芒果丁，打造豐富滋味。

最後的「芒芒高山青」則選用帶有青草香的高山青茶作為基底，搭配芒果果露、滿滿芒果丁，每一口都能喝到茶香結合果香，清涼又解渴，即日起於全門市正式上市。

▲▼發發最新「芒果假期系列」飲品。（圖／發發The Far Far Farm提供）

▲3款芒果飲品通通吸得到芒果丁。

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