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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

世界華人宗教研究會成立　王金平、林右昌受邀出席

▲▼王金平出席世界華人宗教研究學會成立大會。（圖／世界華人宗教研究學會提供）

▲王金平出席世界華人宗教研究學會成立大會。（圖／世界華人宗教研究學會提供）

記者陳家祥／台北報導

世界華人宗教研究學會7日於政治大學公企中心舉行成立大會，宣示未來將整合產官學各方資源，致力於推動包含宗教學、歷史學、社會學、人類學等人文社會及自然科學之跨領域研究，包括內政部長林右昌、前立法院長王金平、媽祖聯誼會秘書長于美人等，都受邀出席。

世界華人宗教研究學會指出，未來會嘗試引進新媒體、資訊社群等多元工具，保存在地宗教文化、本土歷史遺產，推廣、深化宗教教育，散發宗教正能量，以期有效提升臺灣宗教在國人心中的形象。

內政部長林右昌談到，相當敬佩世界華人宗教研究學會遠大的目標與理想，且學會的學者與夥伴都相當年輕，對於宗教推動一定會更有幫助。台灣的自由與寬容是宗教發展重要的土壤，透過跨領域研究，結合宗教與歷史脈絡，內政部身為主管機關會盡力協助學會與政大學術的推進。

王金平勉勵，很高興今天看到這麼多宗教團體與年輕的學者一起參與成立大會，年輕人關心宗教是好事，讓文化傳承不至於斷代。希望這個學會可以帶給台灣社會更多正面的能量，透過學術的研究，讓台灣社會更加了解我們宗教的教育意義與對地方的貢獻，也拜託內政部可以多幫忙，讓台灣成為國際上最好宗教文化重心。

媽祖聯誼會秘書長于美人表示，偶然兩2年疫情，演藝事業停頓，聽從通靈少女政大宗教所學姊索菲亞鼓勵進入學術殿堂收穫豐富，進入政大宗教所後，每個宗教都可學習了解，再回到自己宗教後，反而更可以了解自己宗教價值之所在。

世界華人宗教研究學會理事長李安宜致詞時提及，台灣宗教的自由和多元發展，是大家有目共睹的。像過去在全球宗教多樣性指數中，台灣就名列世界第二。比起其他的國家，台灣是最有機會實現宗教聯合國理想的地方。但這一切其實得來不易，是來自於社會各界宗教人士的虔誠奉獻，和許多政商前輩的耕耘和付出，我們才有今天豐碩的成果。這條路還需要更多人一起努力走下去，才能讓這種普世的人權價值更被珍惜，更備受尊重。

▲▼王金平出席世界華人宗教研究學會成立大會。（圖／世界華人宗教研究學會提供）

▲▼王金平出席世界華人宗教研究學會成立大會。（圖／世界華人宗教研究學會提供）

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